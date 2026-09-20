Duelul dintre FC Voluntari și U Cluj a fost echilibrat în prima repriză, însă jucătorii veniți de pe bancă au făcut diferența. Marius Ștefănescu a marcat în minutul 73, ca Alibek Aliev să blocheze tabela la 0-2 în minutul 87.

Florin Pîrvu iese la atac după FC Voluntari - U Cluj 0-2

La scurt timp după fluierul final, Florin Pîrvu s-a arătat mulțumit de atitudinea arătată de jucătorii săi, care au reușit să arată destul de bine în primele 45 de minute.

În ciuda evoluției bune, Florin Pîrvu a avut o singură nemulțumire la finalul celor 90 de minute: maniera de arbitraj. Tehnicianul susține că o reușită trebuia anulată. Motivul? O poziție în afara jocului.

„Asta le-am spus și băieților. Degeaba avem și rămânem cu impresia că facem meciuri bune. Astăzi, împotriva unei echipe foarte bune, începutul de joc ne-a aparținut. Când joci împotriva unor echipe cu jucători de valoare, pot face diferența într-un moment în care echipa ta nu e bine organizată.

Mă mulțumește jocul, dar mă nemulțumesc rezultatele. Vreau în această perioadă să reușim să ne adunăm, ca jucătorii care au venit pe parcurs să facă pregătirea fizică, să se integreze în perioada aceasta.

Avem și două meciuri amicale. Sper ca, în momentul în care reîncepem să jucăm, să continuăm să jucăm bine, dar să și luăm puncte.

Nu ne mai permitem, pentru că etapele trec, celelalte echipe reușesc să câștige, iar diferența, ușor-ușor, se mărește. Orice meci pe care noi îl jucăm îl începem cu șansa a doua și suntem conștienți de lucrul ăsta. Noi lucrăm, suntem o echipă care își creează ocazii de gol.

Sunt momente de joc. Nu vreau să mă leg de arbitraj, mă știți că nu vorbesc, dar se pare că primul gol al celor de la U Cluj este marcat dintr-o poziție de ofsaid. Nu știu cum au fost trase liniile, vom vedea și noi la analiză, dar și așa, ce mai putem întoarce? Dar asta este.

Nu vreau să comentez, nu vreau să fiu sancționat, nu comentez. Și din mesajele pe care le-am primit după meci, se pare că a fost ofsaid”, a declarat Florin Pîrvu, potrivit Digi Sport.