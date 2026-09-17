Potrivit socotelilor făcute de Football Meets Data, cea mai mare platformă dedicată statisticilor din fotbalul internațional, la ora actuală, echipa bucureșteană are șanse de 2% la titlu! S-a ajuns aici pentru că, deși n-am trecut nici măcar de o treime din sezonul regulat, FCSB e deja la opt puncte de liderul Dinamo. Mai mult decât atât, în ultimele șapte etape, echipa pregătită de Marius Baciu (51 de ani) a strâns 6 puncte din 21 puse în joc. Un asemenea bilanț e incompatibil cu câștigarea campionatului.

FCSB, altă dată cea mai mare pretendentă la titlu în Superliga noastră, a ajuns acum să iasă din calculele pentru supremație după numai 9 etape!

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Baciu, foarte probabil la ultimul meci la FCSB

Cum și în fotbal peștele de la cap se împute, în spatele crizei de la FCSB stă omul care ia toate deciziile la club: Gigi Becali. Acesta l-a pus pe bancă pe Baciu, un antrenor fără competența necesară pentru acest nivel. Iar rezultatele se văd. Actualul tehnician are un procentaj dezastruos al victoriilor, cel mai slab din istoria recentă a echipei. Concret, Baciu a câștigat doar 6 meciuri din 14, ceea ce înseamnă un procentaj al victoriilor de 43%.

Cu asemenea cifre, până și Gigi Becali s-a lămurit că banca FCSB-ului e o „pălărie“ prea mare pentru actualul tehnician. Drept urmare, pentru a ajunge la o despărțire pe cale amiabilă, i-a impus lui Baciu ca obiectiv minim 4 puncte în meciurile Petrolul și cu Universitatea Craiova. Având în vedere că FCSB a remizat cu „lupii galbeni“ acasă, de acum, Baciu mai are o singură variantă de a-și salva postul: victoria cu Universitatea Craiova, în deplasare (sâmbătă, ora 20:30).

FCSB poate ajunge la cinci antrenori într-un an!

Cum schimbarea actualului antrenor prinde contur fiind, de fapt, o decizie pe care Gigi Becali a tot amânat-o, e clar că, în curând, vom avea un alt „principal“ pe banca roș-albaștrilor. Iar această iminentă decizie arată doar dimensiunea haosului de la FCSB. Pentru că, în doar nouă luni, echipa poate ajunge la al 5-lea antrenor din 2026!

FCSB a abordat anul cu Elias Charalambous (n.r. – antrenorul principal din acte) pe bancă. Cipriotul a plecat în luna martie. A început apoi mandatul scurt al lui Mirel Rădoi, de doar cinci meciuri, între martie – aprilie. Când finul patronului a plecat la Gaziantep (Turcia), în locul său a fost numit Marius Baciu, în mai. Cu precizarea că, între momentul plecării lui Rădoi și cel al venirii lui Baciu, de echipă s-a ocupat interimarul Lucian Filip, în patru partide.

Așadar, la FCSB urmează numirea celui de al 5-lea antrenor din 2026! Ca să vedem când a mai fost o instabilitate atât de mare pe bancă trebuie să ne întoarcem până în 2010. Adică, acum 16 ani. Atunci, echipa patronată de Gigi Becali a avut, de asemenea, cinci antrenori într-un an:

*Victor Pițurcă – iunie – august (2 meciuri oficiale)

*Eugen Neagoe – august (1 meci)

*Ilie Dumitrescu – august – septembrie (8 meciuri)

*Edward Iordănescu – septembrie (2 meciuri)

*Marius Lăcătuș – septembrie 2010 – martie 2011 (18 meciuri)