Planul lui Gigi Becali cu Denis Drăguș se complică! Anunțul venit în miez de noapte

Totuși, o veste venită din Spania îi poate da planul peste cap patronului de la FCSB.

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Se pare că spaniolii vor încasa 16 milioane de euro din partea clubului din Serie A, iar nigerianul și-a dat acceptul pentru a semna cu Venezia.

Această posibilitatea a devenit acum o realitate, pentru că, în miez de noapte, jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunțat că Sevilla s-a înțeles cu Venezia pentru transferul lui Adams în Serie A.

Spaniolii au notat că cei de la Sevilla iau în considerare transferul internaționalului român în contextul în care exista posibilitatea ca Sevilla să îl piardă pe atacantul nigerian Akor Adams.

Zilele trecute, presa spaniolă a anunțat că Denis Drăguș a fost propus la Sevilla pentru a întări atacul echipei din La Liga.

15 milioane de euro este cota de piață a lui Akor Adams, potrivit Transfermarkt.

26 de ani are Akor Adams.

Plecarea lui Akor Adams la Venezia deschide calea unui posibil transfer al lui Denis Drăguș la Sevilla, spre dezamăgirea lui Gigi Becali, care îl anunțase recent pe Mihai Stoica de faptul că este încrezător că îl poate aduce pe atacantul român la FCSB.

Având în vedere că Sevilla va încasa 16 milioane de euro pentru Akor Adams, este greu de crezut că spaniolii vor refuza să achite celor de la Trabzonspor suma cerută pentru Denis Drăguș.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, potrivit Transfermarkt.

Mihai Stoica: ”Gigi crede că va reuși să îl aducă pe Drăguș!”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a explicat că transferul unui nou atacant central la gruparea roș-albastră, deoarece Gigi Becali este convins că îl poate aduce la echipă pe Denis Drăguș.

”Avem lansate două oferte pentru doi atacanți lateral. Vrem și un atacant central, dar trebuie să vedem situația lui Denis Drăguș. Gigi îl vrea și crede că va reuși să-l aducă. Dacă nu va reuși, sper să știm cât mai repede ca să ne putem mișca.

La un atacant lateral e mai complicat, dar la celălalt suntem foarte aproape. Așteptăm să vedem situația lui Drăguș, așa cum cred că așteaptă și el. Cu Drăguș nu am purtat eu nicio discuție”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.