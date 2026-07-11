După moartea tulburătoare a jucătorului la doar 25 de ani, atenția se îndreaptă spre o filmare din timpul turneului final. Deși naționala Africii de Sud obținuse accederea în faza eliminatorie, fotbalistul nu a luat deloc parte la bucuria generală.
Imaginile îl prezintă pe Jayden Adams stând jos, complet desprins de atmosfera de sărbătoare a coechipierilor, având o privire pierdută. Acest comportament confirmă practic faptul că fotbalistul traversa o stare de depresie încă din acea perioadă.
Suferința ascunsă pe durata competiției
Problemele de natură psihologică ale fotbalistului s-ar fi declanșat în timpul cantonamentului pentru Cupa Mondială, după ce a primit vestea morții bunicii sale, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. În ciuda stării sale, Adams a fost utilizat în trei partide la turneul final, evoluând împotriva Mexicului, Cehiei și Coreei de Sud.
Fanii au reacționat imediat la vederea acestor secvențe dureroase, remarcând suferința evidentă a sportivului în mijlocul grupului. „Ducea o bătălie fără ca echipa lui să observe acest lucru”, a transmis un utilizator pe rețeaua X, distribuind înregistrarea din vestiarul echipei naționale.