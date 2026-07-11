VIDEO Imagini tulburătoare cu Jayden Adams de la Cupa Mondială. Detaliul dureros din vestiar

Imagini tulburătoare cu Jayden Adams de la Cupa Mondială. Detaliul dureros din vestiar Fotbal extern
SPORT.RO
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Un clip apărut recent pe internet îl arată pe regretatul fotbalist sud-african izolat și abătut, în timp ce colegii săi sărbătoreau calificarea.

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Jayden AdamsAfricii de SudCupa Mondiala
Din articol

După moartea tulburătoare a jucătorului la doar 25 de ani, atenția se îndreaptă spre o filmare din timpul turneului final. Deși naționala Africii de Sud obținuse accederea în faza eliminatorie, fotbalistul nu a luat deloc parte la bucuria generală.

Imaginile îl prezintă pe Jayden Adams stând jos, complet desprins de atmosfera de sărbătoare a coechipierilor, având o privire pierdută. Acest comportament confirmă practic faptul că fotbalistul traversa o stare de depresie încă din acea perioadă.

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Suferința ascunsă pe durata competiției

Problemele de natură psihologică ale fotbalistului s-ar fi declanșat în timpul cantonamentului pentru Cupa Mondială, după ce a primit vestea morții bunicii sale, potrivit informațiilor apărute în spațiul public. În ciuda stării sale, Adams a fost utilizat în trei partide la turneul final, evoluând împotriva Mexicului, Cehiei și Coreei de Sud.

Fanii au reacționat imediat la vederea acestor secvențe dureroase, remarcând suferința evidentă a sportivului în mijlocul grupului. „Ducea o bătălie fără ca echipa lui să observe acest lucru”, a transmis un utilizator pe rețeaua X, distribuind înregistrarea din vestiarul echipei naționale.

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