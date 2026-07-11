După moartea tulburătoare a jucătorului la doar 25 de ani, atenția se îndreaptă spre o filmare din timpul turneului final. Deși naționala Africii de Sud obținuse accederea în faza eliminatorie, fotbalistul nu a luat deloc parte la bucuria generală.

Imaginile îl prezintă pe Jayden Adams stând jos, complet desprins de atmosfera de sărbătoare a coechipierilor, având o privire pierdută. Acest comportament confirmă practic faptul că fotbalistul traversa o stare de depresie încă din acea perioadă.