FOTO Simona Halep, parte din listă interminabilă de campioane prezente la finala Wimbledon, în Loja Regală

Simona Halep, parte din listă interminabilă de campioane prezente la finala Wimbledon, în Loja Regală Tenis
Marcu Czentye
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Simona Halep, spectatoare la finala Wimbledon 2026, în Loja Regală.

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Simona HalepLinda NoskovaKarolina Muchovafinala Wimbledon 2026Tenis WTA
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Simona Halep, prezentă la finala Wimbledon 2026

  • Halep kvitova
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Pentru al doilea an consecutiv, Simona Halep și-a folosit privilegiul de fostă campioană și a asistat din Loja Regală a Terenului Central de la Wimbledon la finala feminină a turneului de mare șlem.

Spre deosebire de anul trecut, când a văzut-o pe Iga Swiatek câștigând finala Wimbledon cu un scor incredibil, 6-0, 6-0, administrat Amandei Anisimova, Halep a urmărit un meci palpitant, de trei seturi, în 2026.

Simona Halep, prezentă la finala Wimbledon, pentru al doilea an la rând

Finala sută la sută cehească a turneului de la Wimbledon s-a încheiat cu victoria Lindei Noskova, jucătoare mai tânără cu opt ani decât adversara Karolina Muchova, depășită după 2 ore și 29 de minute, scor 6-2, 5-7, 6-3.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României a fost așezată lângă o mulțime de foste campioane de Grand Slam, printre care Martina Navratilova, Billie Jean King, Maria Sharapova, Petra Kvitova sau Marion Bartoli. În apropierea Simonei Halep s-a regăsit Catherine, Prințesa de Wales.

foto: The Tennis Letter

În urmă cu șapte ani, Simona Halep a câștigat turneul de la Wimbledon, după o finală memorabilă, câștigată categoric în detrimentul Serenei Williams.

Halep s-a impus cedând doar patru game-uri, scor 6-2, 6-2, în 56 de minute de joc.

Simona Halep, revedere cu Petra Kvitova

Înainte de startul jocului dintre Linda Noskova și Karolina Muchova, Simona Halep a fost văzută salutând-o pe fosta sa rivală, Petra Kvitova.

Kvitova a ieșit de două ori campioana turneului de la Wimbledon, în 2011 și în 2014.

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