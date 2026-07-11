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Pentru al doilea an consecutiv, Simona Halep și-a folosit privilegiul de fostă campioană și a asistat din Loja Regală a Terenului Central de la Wimbledon la finala feminină a turneului de mare șlem.

Spre deosebire de anul trecut, când a văzut-o pe Iga Swiatek câștigând finala Wimbledon cu un scor incredibil, 6-0, 6-0, administrat Amandei Anisimova, Halep a urmărit un meci palpitant, de trei seturi, în 2026.

Simona Halep, prezentă la finala Wimbledon, pentru al doilea an la rând

Finala sută la sută cehească a turneului de la Wimbledon s-a încheiat cu victoria Lindei Noskova, jucătoare mai tânără cu opt ani decât adversara Karolina Muchova, depășită după 2 ore și 29 de minute, scor 6-2, 5-7, 6-3.

Cea mai bună jucătoare de tenis din istoria României a fost așezată lângă o mulțime de foste campioane de Grand Slam, printre care Martina Navratilova, Billie Jean King, Maria Sharapova, Petra Kvitova sau Marion Bartoli. În apropierea Simonei Halep s-a regăsit Catherine, Prințesa de Wales.

foto: The Tennis Letter