VIDEO EXCLUSIV Reacția lui Vali Crețu, când a fost întrebat despre noul jucător al lui FCSB

Reacția lui Vali Crețu, când a fost întrebat despre noul jucător al lui FCSB Superliga
SPORT.RO
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După cantonamentul din Olanda, Vali Crețu a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro în care a fost întrebat și despre ultimul transfer reușit de FCSB.

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Din articol

Eddy Gnahore, fostul mijlocaș al lui Dinamo, a ajuns deja la București și urmează să semneze contractul cu FCSB.

Vali Crețu: ”Gnahore e un jucător bun și ne va ajuta foarte mult!”

Vali Crețu a mărturisit că el nu ar părăsi-o niciodată pe FCSB pentru a semna cu o rivală din campionat, mai ales că a ajuns deja la 37 de ani.

Crețu se bucură însă că Gnahore a ales-o pe FCSB și crede că mijlocașul francez îi va ajuta foarte mult pe roș-albaștri în noul sezon, mai ales având în vedere numeroasele plecări de la echipa patronată de Gigi Becali.

Nu, nu, acum niciodată, nu am cum să fac treaba asta (n.r. să plece de la FCSB la o rivală). Nu știu ce a fost între ei acolo, cum a plecat, e liber, nici nu mă interesează. Știu doar că este un jucător bun și că ne va ajuta foarte mult. Eu nu aș face niciodată treaba asta, mai ales acum. Când eram mai tânăr, niciodată nu poți să știi, dar acum nu, mai ales la vârsta asta.

E nevoie de întăriri, suntem destul de puțini și așteptăm să vină jucători, să fim mai mulți. Avem nevoie, pierderea lui Olaru este imensă și avem nevoie cât mai repede să vină jucători și să se integreze”, a spus Vali Crețu pentru PRO TV și Sport.ro.

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Eddy Gnahore, contract pe doi ani cu FCSB

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a dezvăluit care va fi durata contractului pe care fostul jucător al lui Dinamo îl va semna cu clubul patronat de Gigi Becali.

Contract pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat cu negocierile pentru Sami, de la La Louviere, și atunci am făcut așa o încercare, fără să cred că avem șanse. Adică eu credeam că deja a semnat Gnahore și, în loc să vină Samy, ne-am înțeles destul de rapid cu el.

Practic, dacă noi am fi fost convinși că Eddy Gnahore poate lua în calcul venirea la noi, era făcută de mai demult, dar și el putea avea și alte discuții”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

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