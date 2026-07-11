Eddy Gnahore, fostul mijlocaș al lui Dinamo, a ajuns deja la București și urmează să semneze contractul cu FCSB.

Vali Crețu: ”Gnahore e un jucător bun și ne va ajuta foarte mult!”

Vali Crețu a mărturisit că el nu ar părăsi-o niciodată pe FCSB pentru a semna cu o rivală din campionat, mai ales că a ajuns deja la 37 de ani.

Crețu se bucură însă că Gnahore a ales-o pe FCSB și crede că mijlocașul francez îi va ajuta foarte mult pe roș-albaștri în noul sezon, mai ales având în vedere numeroasele plecări de la echipa patronată de Gigi Becali.

”Nu, nu, acum niciodată, nu am cum să fac treaba asta (n.r. să plece de la FCSB la o rivală). Nu știu ce a fost între ei acolo, cum a plecat, e liber, nici nu mă interesează. Știu doar că este un jucător bun și că ne va ajuta foarte mult. Eu nu aș face niciodată treaba asta, mai ales acum. Când eram mai tânăr, niciodată nu poți să știi, dar acum nu, mai ales la vârsta asta.

E nevoie de întăriri, suntem destul de puțini și așteptăm să vină jucători, să fim mai mulți. Avem nevoie, pierderea lui Olaru este imensă și avem nevoie cât mai repede să vină jucători și să se integreze”, a spus Vali Crețu pentru PRO TV și Sport.ro.