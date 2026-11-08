Cristi Tănase a revenit în iarbă! Fostul atacant de la FCSB, debut cu o victorie fabuloasă: 11-1!

Cunoscut în principal pentru perioada petrecută în tricoul FCSB, Cristi Tănase a debutat la ACS Olanu în etapa a 11-a din campionat. Primul meci a fost de bun augur, echipa sa impunându-se cu 11-1 contra echipei Sporting Drăgășani.

Ajuns la 39 de ani, „Dodel” a semnat în toamna lui 2026 cu ACS Olanu. La noua sa echipă, fostul internațional este coleg cu Mihai Costea și Gabi Matei.

În ciuda cifrelor și echipelor la care a evoluat, Cristi Tănase a dat întotdeauna impresia că poate mai mult. Ca în viața tuturor fotbaliștilor, tentațiile sunt la toate colțurile, iar, din nefericire, nu toți se pot concentra doar pe carieră.

Cristi Tănase este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți „tricolori” din ultimele două decenii. Fostul atacant a adunat 41 de selecții și a marcat 6 goluri în tricoul echipei naționale.

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Marele regret din cariera lui Cristi Tănase

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul internațional despre meciurile echipei naționale din UEFA Nations League. Întrebat despre atmosfera din vestiar de înaintea unui duel important, „Dodel” a expus că toată lumea era extrem de concentrată.

Totuși, Cristi Tănase, jucător ce s-a retras din activitate în vara lui 2022, a mărturisit că acum nu ar mai face anumite lucruri. De exemplu, și-ar fi închis telefonul de îndată ce pășea în vestiarul primei reprezentative.

Fostul atacant de la FCSB e de părere că acest lucru l-ar fi ajutat foarte mult. Drept urmare, Cristi Tănase a expus că în ziua duelurilor îl sunau diverse persoane, iar concentrarea sa era astfel întreruptă. În ciuda acestui aspect, „Dodel” și-a creat un nume important în fotbalul românesc, cifrele sale vorbind de la sine.

„În vestiar era seriozitate înainte de meciurile echipei naționale, te gândeai doar la meci. Asta contează foarte mult, să fii foarte serios, să nu te mai gândești la nimic de când intri pe poarta stadionului. Acum, că mă gândesc, mai erau jucători care lăsau telefonul în ziua meciului. Cred că e un lucru bun, ar fi trebuit să fac și eu la fel. De exemplu, te mai sunau diverși, iar din respect răspunzi.

Eu zic că era un lucru bun dacă făceam și eu la fel. Asta trebuie să faci, să lași telefonul de pe poarta stadionului, că nu poți să faci nimic. Nu mai țin minte ce jucători făceau asta, doar că Paul Pîrvulescu face asta de când antrenează”, a declarat Cristi Tănase pentru Sport.ro.