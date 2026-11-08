Decizia pentru care Laurențiu Reghecampf a fost criticat după ce FCSB a fost învinsă de Corvinul: ”Nu aveai voie!”

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Adrian Ilie crede că eșecul suferit de FCSB în fața Corvinului a venit, în parte, și ca urmare a deciziilor luate de Laurențiu Reghecampf în timpul jocului. Antrenorul roș-albaștrilor i-a schimbat la pauza meciului pe Aymen Boutoutaou, David Miculescu și Luca Stancu.

Adi Ilie susține că Reghe a greșit atunci când l-a scos din teren pe Aymen Boutoutaou. De fapt, în opinia fostului mare atacant, trei jucători ai roș-albaștrilor nu ar fi trebuit înlocuiți după evoluțiile avute în prima parte a jocului. Pe lângă Boutoutaou, ”Cobra” i-a nominalizat și pe Drăguș și Dawa.

”Dacă vorbim iar de schimbări la FCSB… Pot să răspund și eu, da. Sunt, din punctul meu de vedere, trei jucători din prima repriză care nu trebuiau să fie schimbați, clar. E vorba de Drăguș, Boutoutaou și Dawa.

Reghe a spus după meci că ar fi făcut mai multe schimbări dacă ar fi putut. Deci eu zic că nu aveai voie să-i schimbi pe cei trei”, a spus Adrian Ilie, conform Fanatik.