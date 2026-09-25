Echipa națională își va începe aventura în UEFA Nations League pe „Strawberry Arena” din Solna. Duelul cu Suedia este primul oficial din mandatul lui Gică Hagi, selecționerul preluând postul de la regretatul Mircea Lucescu în primăvara acestui an.

Dennis Man, urmașul lui Cristi Tănase de la echipa națională

Cristi Tănase este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți „tricolori” din ultimele două decenii. Fostul atacant a adunat 41 de selecții și a marcat 6 goluri în tricoul echipei naționale.

Sport.ro a purtat un dialog cu fostul internațional în ziua partidei cu Suedia. Cristi Tănase s-a arătat optimist înainte de duelul de pe „Strawberry Arena”, fiind încrezător în emulația creată în jurul numirii lui Gică Hagi.

Întrebat despre jucătorul care ar putea face diferența în partida din UEFA Nations League, fostul internațional nu a stat pe gânduri și l-a numit pe Dennis Man. Cristi Tănase susține că atacantul lui PSV îi aduce aminte de calitățile sale, în condițiile în care ambii au marcat prin execuții spectaculoase după ce au intrat cu ușurință în centru.

„(n.r. - De la ce jucător trebuie să avem așteptări diseară?) Eu am mai spus-o, îmi place foarte mult Dennis Man. Am spus-o mereu! Îmi aduce aminte de mine, are intrările în careu așa cum le aveam eu, intră în centru și dă la poartă. Cred că are o viteză mai bună decât mine. Joacă unde joacă!”, a declarat Cristi Tănase pentru Sport.ro.