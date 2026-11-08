Partida Crystal Palace - Liverpool, din runda a 10-a din Premier League, va avea loc duminică, de la ora 16:00 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1 și în format LIVE VIDEO pe site-ul Sport.ro.

De cealaltă parte, Crystal Palace se află pe locul 19 și are șapte puncte. Echipa londoneză vine după remiza din Europa League cu Hoffenheim, scor 1-1, și după înfrângerea cu Tottenham din campionat, scor 0-2.

„Cormoranii” se află pe locul șase în Premier League și au 15 puncte în nouă meciuri jucate.

Liverpool vine după două înfrângeri consecutive, cu Arsenal în Premier League, scor 0-1, și în Champions League cu Fenerbahce, scor 2-3.

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Iraola, care nu are probleme medicale noi în lot, a declarat: "Situaţia rămâne aceeaşi; singura incertitudine este Ryan. În ceea ce priveşte celelalte accidentări, situaţia rămâne neschimbată. Cazul lui Ryan Gravenberch este evaluat de la o zi la alta. Totul ţine de durere, aşa că rămâne de văzut dacă va putea gestiona durerea şi dacă ne va putea ajuta".

În rest, Iraola va miza pe acelaşi lot, având în vedere că Jeremie Frimpong (probleme musculare), Hugo Ekitike (tendonul lui Ahile), Conor Bradley şi Giovanni Leoni (ambii cu probleme la genunchi) rămân indisponibili pe termen lung.