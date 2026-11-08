Decizia sa a declanșat furia suporterilor din Irak, care l-au jignit grav pe rețelele de socializare. Un oficial al clubului Al-Shorta a declarat că acesta ar trebui să fie chiar executat pentru că a refuzat convocarea la națională.

Madjed a luat o decizie radicală după cele întâmplate. Nu va mai evolua niciodată pentru naționala Irakului.

Montader Madjed a refuzat convocarea la naționala Irakului

"Aș zice că nu voi mai reprezenta Irak după tot ce s-a întâmplat. S-au întâmplat multe și am primit multă ură. Cred că, după toate întâmplate și pentru binele meu, ar fi mai bine să nu mai reprezint Irak.

Am primit multă ură și nu vreau să fie așa. Prefer să rămân aici și să mă simt bine.

﻿E greu, dar vreau să las totul deoparte și să mă focusez pe Hammarby. Nu a fost frumos ce s-a întâmplat. Ăsta deja nu mai e fotbal. E trist”, a spus Madjed, potrivit fotbollskanalen.se.

Montader Madjed este un jucător irakian născut în Suedia. Doar acolo a evoluat, până acum, în cariera sa, iar din 2022 aparține de Hammarby, club pentru care a marcat de opt ori în acest sezon.