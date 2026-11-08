Jucătorul pe care Gigi Becali plătea aproape un milion de euro a dispărut complet din peisaj

Transferat de la formația dobrogeană în februarie 2025, alături de Alexandru Stoian, tânărul apărător l-a costat pe patronul roș-albaștrilor 900.000 de euro. Inițial, Gigi Becali a achitat câte 500.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi jucători, însă activarea unor clauze contractuale a mai scos din conturile clubului încă 400.000 de euro pentru fiecare fotbalist. Dacă Stoian a rămas în lotul bucureștenilor, Cercel a avut un alt parcurs.

Adus pentru postul de fundaș dreapta, dar utilizat în câteva rânduri și ca stoper, jucătorul era văzut la început de finanțatorul FCSB drept „noul Vlad Chiricheș”. Problemele medicale repetate i-au dat bătăi de cap, ajungând la doar 14 apariții în tricoul formației din Capitală, iar asta l-a nemulțumimt pe patronul Gigi Becali.