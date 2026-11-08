Jucătorul pe care Gigi Becali plătea aproape un milion de euro a dispărut complet din peisaj

Jucătorul pe care Gigi Becali plătea aproape un milion de euro a dispărut complet din peisaj Fotbal intern
SPORT.RO
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Ionuț Cercel (19 ani), fundașul împrumutat de FCSB la Farul Constanța în această vară, traversează o perioadă dificilă.

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ionut cercelFCSBFarul Constanta
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Transferat de la formația dobrogeană în februarie 2025, alături de Alexandru Stoian, tânărul apărător l-a costat pe patronul roș-albaștrilor 900.000 de euro. Inițial, Gigi Becali a achitat câte 500.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi jucători, însă activarea unor clauze contractuale a mai scos din conturile clubului încă 400.000 de euro pentru fiecare fotbalist. Dacă Stoian a rămas în lotul bucureștenilor, Cercel a avut un alt parcurs.

Adus pentru postul de fundaș dreapta, dar utilizat în câteva rânduri și ca stoper, jucătorul era văzut la început de finanțatorul FCSB drept „noul Vlad Chiricheș”. Problemele medicale repetate i-au dat bătăi de cap, ajungând la doar 14 apariții în tricoul formației din Capitală, iar asta l-a nemulțumimt pe patronul Gigi Becali.

  • Ionut cercel 270626
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Ionut cercel 270626
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Criticat de Gigi Becali și ignorat la Farul Constanța

Pentru a bifa mai multe minute pe teren, fotbalistul a fost cedat sub formă de împrumut înapoi la Farul în această vară, însă antrenorul Ioan Ovidiu Sabău l-a utilizat foarte puțin. Cercel a jucat un singur meci în Cupa României, în luna august, și a mai strâns doar 10 minute în SuperLiga, la jumătatea lunii septembrie, în înfrângerea 0-4 cu Dinamo.

După acel duel din campionat, fundașul nu a mai apărut în lotul echipei constănțene. Fotbalistul care a adunat 22 de selecții și două goluri la loturile naționale de juniori ale României (U17, U18, U19 și U20) are în prezent o cotă de piață de 350.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

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