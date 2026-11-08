FCSB, mai aproape de play-out! Specialiștii s-au pronunțat după 0-1 cu Corvinul Hunedoara

Golul victoriei a fost marcat de Andrej Fabry în minutul 41, cu un șut de la mare distanță care l-a surprins pe portarul Ștefan Târnovanu.

Specialiștii o dau pe FCSB mai aproape de play-out

În cazul unui succes pe Arena Națională împotriva Corvinului Hunedoara, FCSB putea reveni în zona play-off-ului, dar s-a distanțat de ”TOP 6” și a ajuns pe locul opt, cu șanse reale de a rata din nou play-off-ul, în opinia specialiștilor.

Potrivit Football Meets Data, șansele celor de la FCSB pentru un loc în play-off au scăzut cu 15% după ultimul rezultat, astfel că acum fosta campioană are alocat un procentaj de 33% pentru a prinde un loc în ”TOP 6” la finele sezonului regulat.

Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid sau U Cluj sunt aproape sigure de prezența în play-off, în timp ce Petrolul, Farul Constanța, CFR Cluj și Corvinul se lupte pentru ultimele două locuri rămase cu FCSB.