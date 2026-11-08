FCSB, mai aproape de play-out! Specialiștii s-au pronunțat după 0-1 cu Corvinul Hunedoara

FCSB, mai aproape de play-out! Specialiștii s-au pronunțat după 0-1 cu Corvinul Hunedoara Superliga
SPORT.RO
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Corvinul s-a impus cu scorul de 1-0 în fața lui FCSB, într-un meci din runda 15 a sezonului regulat din Superliga.

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FCSBFCSB - Corvinul Hunedoara
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Golul victoriei a fost marcat de Andrej Fabry în minutul 41, cu un șut de la mare distanță care l-a surprins pe portarul Ștefan Târnovanu.

Specialiștii o dau pe FCSB mai aproape de play-out

În cazul unui succes pe Arena Națională împotriva Corvinului Hunedoara, FCSB putea reveni în zona play-off-ului, dar s-a distanțat de ”TOP 6” și a ajuns pe locul opt, cu șanse reale de a rata din nou play-off-ul, în opinia specialiștilor.

Potrivit Football Meets Data, șansele celor de la FCSB pentru un loc în play-off au scăzut cu 15% după ultimul rezultat, astfel că acum fosta campioană are alocat un procentaj de 33% pentru a prinde un loc în ”TOP 6” la finele sezonului regulat.

Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid sau U Cluj sunt aproape sigure de prezența în play-off, în timp ce Petrolul, Farul Constanța, CFR Cluj și Corvinul se lupte pentru ultimele două locuri rămase cu FCSB.

Victor Angelescu: ”Eu cred că FCSB va intra în play-off”

Victor Angelescu a avut o intervenție telefonică în emisiunea VOYO SPORT LIVE și a spus în exclusivitate dacă FCSB va intra sau nu în play-off.

(n.r. V-ar conveni un play-off așa cum arată acum?) Îmi convine orice fel de play-off. Acum cred că play-off-ul reflectă ce s-a jucat în timpul campionatului. Eu cred că FCSB va intra pe un loc foarte bun, are un antrenor cu experiență.

Eu cred că FCSB, ca și valoare, va fi în primele 6. Normal că, nu știu, poate ar fi mai ușor un meci cu Petrolul decât unul cu FCSB, dar noi trebuie să fim pregătiți să jucam cu cele mai bune echipe în play-off. Repet, cred că FCSB va intra în primele 6”, a spus Victor Angelescu, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.

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