Un singur jucător de la FCSB a scăpat de critici după eșecul cu Corvinul: „Crede că îl învaţă de rău!”

Un singur jucător de la FCSB a scăpat de critici după eșecul cu Corvinul: „Crede că îl învaţă de rău!” Fotbal intern
SPORT.RO
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FCSB a pierdut meciul cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, și a ajuns la trei rezultate negative la rând în competițiile oficiale.

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denis dragusFCSBBasarab Panduru
Din articol

Înfrângerea formației pregătite de Laurențiu Reghecampf a fost decisă de reușita lui Andrej Fabry, care a marcat în minutul 41 al partidei.

Basarab Panduru a analizat evoluția roș-albaștrilor și s-a arătat nemulțumit de jocul prestat de fosta campioană. Totuși, acesta l-a remarcat pe atacantul Denis Drăguș pentru calitățile sale, dar a punctat că vârful nu reușește să le pună în valoare în mod constant pe teren.

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Sfatul lui Basarab Panduru pentru atacantul roș-albaștrilor

Fostul internațional a atras atenția asupra faptului că Drăguș va trebui să respecte mai mult sarcinile tactice trasate de antrenor în privința poziționării pe teren, dacă vrea să fie eficient în viitor.

„În seara asta a părut că, dacă mergem la Olimpiadă, îi păcălim pe ăia. Nouă plus cârmaci la vâsle, dar la fotbal nu merge 9+1: 9 să joace ceva şi unul altceva. Păcat de el, că are calitate.

Eu îl consider un jucător bun pentru campionatul nostru şi cred că ar trebui să-şi facă treaba. Dar dacă vede că în ultimul timp, de fapt de mult timp, nu face mai nimic, băi, nu încearcă să schimbe? Să-l asculte pe antrenor, care crede că îl învaţă de rău când îi spune «Stai vârf acolo, nu mai veni! Când ai patru pe tine, dă pasa, pentru că, dacă dai pasa, rămân patru în spatele tău»”, a spus Basarab Panduru.

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