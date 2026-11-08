Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf a fost învinsă de Corvinul Hunedoara sâmbătă seară, scor 0-1 pe Arena Națională, în etpaa #15 din sezonul regulat al Superligii României.

Pentru FCSB a fost a doua înfrângere consecutivă în campionat, după ce în runda #14 FCSB a fost înfrântă și la Cluj de ”U”, formația dirijată de Cristiano Bergodi, cu 1-0.

Două lovituri date de FCSB: ”Nu poți să spui că nu au valoare”

Ioan Andone, fost internațional român, a spus că Drăguș și Muhar sunt doi jucători la FCSB - aduși în fereastra de transferuri din vară - care au valoare. Totuși, Andone a precizat că roș-albaștrii mai au nevoie de transferuri ca să bifeze evoluții consistente.

”(n.r. despre meciul cu Corvinul) Au și întâlnit o echipă bine organizată, o echipă care nu s-a deschis. Nu au uitat fotbalul, sunt meciuri și meciuri. În alte meciuri au avut rezultate. Dacă îl oprești pe Muhar, e un punct cheie la FCSB. Probabil, văd numai meciurile, la FCSB am văzut 2-3 meciuri de când e Reghe, antrenamentele sunt mai dure.

La unele meciuri s-au impus prin potență și valoare. Nu poți să spui că Drăguș sau Muhar nu au valoare. Sunt multe la FCSB, dacă o să continue așa și nu-și rezolvă problemele, poate va fi la fel ca anul trecut. Jucătorii vor să ajungă la FCSB, iar în iarnă dacă face 4 transferuri, vor fi altă echipă, după pregătire”, a spus Ioan Andone, potrivit Digi Sport.

Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Drăguș a fost adus în septembrie și a semnat un contract valabil până la finalul sezonului 2028/29 cu FCSB.

Karlo Muhar este estimat de site-urile de specialitate la 1,2 milioane de euro și a fost adus tot în toamnă, imediat după transferul lui Drăguș la FCSB.

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