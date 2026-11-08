Ilfovenii nu au mai câștigat în campionat din 7 septembrie 2026, FC Voluntari - FC Argeș 1-0. Au urmat șase înfrângeri consecutive, dintre care cinci la limită, scrie site-ul LPF.

Sepsi OSK are șapte meciuri fără gol marcat. De partea cealaltă, gruparea din Voluntari a bifat doar două partide fără gol încasat.

De remarcat evoluțiile lui Remus Guțea (FC Voluntari), cel care, pe lângă cele cinci goluri marcate în 14 jocuri, a reușit 28 de driblinguri (locul 3), a suferit 33 de faulturi (locul 1, la egalitate cu Leonardo Teixeira) și a câștigat 89 de dueluri la sol (locul 2 / date la finalul etapei a 14-a).

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 18 ori, de patru ori s-au impus covăsnenii, de şapte ori au câştigat ilfovenii, iar alte şapte partide s-au terminat la egalitate.