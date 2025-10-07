OFICIAL Cod roșu de ploi torențiale în București! Meciurile au fost amânate

Cod roșu de ploi torențiale &icirc;n București! Meciurile au fost am&acirc;nate Stiri
Condiții meteorologice dificile în această perioadă în țara noastră.

Victory Cupcod rosuploi torențiale
Mai multe județe, printre care și București, au anunțat cod roșu de ploi torențiale, de marți, ora 21:00, până miercuri seara.

Oficialii Inspetoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au făcut mai multe recomandări populației, printre care șia ceea de a evita activitățile în aer liber. În județul Ialomița, de exemplu, școlile se vor închide în cursul zilei de miercuri.

În cursul zilei de marți, reprezentanții Victory Cup, una dintre cele mai importante competiții de minifotbal din București, au anunțat că emciurile programate marți vor fi suspendate din cauza avertizărilor meteorologice, urmând ca acestea să fie reprogramate.

„Din cauza avertizărilor meteorologice, meciurile de astăzi vor fi AMÂNATE pentru o dată ce va fi anunțată ulterior.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis Victory Cup.

Recomandările ISU București: ”Evitați zonele cu copaci”

Prin intermediul comunicărilor oficiale, ISU București a făcut mai multe recomandări populației pentru aceste zile. 

Pentru siguranța dumneavoastră și a celor dragi, vă rugăm să respectați următoarele recomandări:

-► Amânați activitățile în aer liber! Lucrul în spații deschise sau la înălțime devine periculos pe vreme rea;

-► Închideți toate ferestrele și asigurați-vă că obiectele din exterior sunt fixate pentru a preveni eventuale accidente;

-► Evitați zonele cu copaci, stâlpi, panouri publicitare sau alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt;

-► Curățați șanțurile și rigolele pentru a permite scurgerea normală a apei provenite din precipitații;

-► În cazul creșterii debitelor unor cursuri de apă, nu încercați să le traversați și nu vă apropiați de malurile acestora”, a transmis ISU.

