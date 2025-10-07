Mai multe județe, printre care și București, au anunțat cod roșu de ploi torențiale, de marți, ora 21:00, până miercuri seara.



Oficialii Inspetoratului pentru Situații de Urgență (ISU) au făcut mai multe recomandări populației, printre care șia ceea de a evita activitățile în aer liber. În județul Ialomița, de exemplu, școlile se vor închide în cursul zilei de miercuri.



În cursul zilei de marți, reprezentanții Victory Cup, una dintre cele mai importante competiții de minifotbal din București, au anunțat că emciurile programate marți vor fi suspendate din cauza avertizărilor meteorologice, urmând ca acestea să fie reprogramate.



„Din cauza avertizărilor meteorologice, meciurile de astăzi vor fi AMÂNATE pentru o dată ce va fi anunțată ulterior.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”, a transmis Victory Cup.

