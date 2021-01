Continua controversele legate de scandalul in care a fost implicat Sumudica in Turcia! FRF explica de ce nu i-a luat apararea antrenorului roman: "Nu are cum sa faca asta!"

Marius Sumudica a fost in centrul unui scandal monstru in Turcia.

Dupa despartirea de Gaziantep, antrenorul roman a fost victima unui abuz rasial intr-o emisiune de analiza de la o televiziune turca.

Federatia Romana de Fotbal a fost acuzata de mai multi oameni de fotbal din Romania ca nu i-a luat apararea antrenorului roman.

Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, a tinut sa precizeze lipsa de reactie a federatiei. Stoichita a explicat ca nu era de competenta FRF sa ia o pozitie oficiala in acest caz intrucat nu a fost o reactie venita din partea vreunui membru al Federatiei sau Ligii turce, ci din partea unui jurnalist.

"Imi pare rau pentru Marius. Am admirat faptul ca a aparat o cauza laudabila, cea a rasismului, a xenofobismului, cum vreti dumneavoastra. Nimeni nu e de vina ca poate un om bolnav din Turcia jigneste o natie prin niste cuvinte pe care eu nu le consider jignitoare. Pentru mine, a fi tigan inseamna a fi fratele meu.

FRF n-are cum sa se lupte cu milioane de oameni care jignesc romanii. Sunt fel si fel de cuvinte denigratoare. Nu e un cuvant spus in cadrul unei competitii oficiale, al unui omolog din Federatie, nu e un om din guvernul turc. E un ziarist din Turcia, care poate e bolnav sau fara educatie. Ar inseamna sa ma lupt cu prea multi oameni needucati.

E foarte clar. Cu cine sa se lupte FRF? Comunicat impotriva cui sa dea? Impotriva unuia care n-ar trebui sa-l propagam in spatiul public? Foarte bine ca ati vorbit de subiect, mie mi se pare o contrapondere in ce s-a intamplat cu exagerarea dintr-o seara europeana, nu cu mult timp in urma , in care se pare ca tot noi suntem cei provocati. Am comentat cat am putut sa comentez.

Turcia trebuia sa-i ia apararea lui Sumudica! Eu il apar, sunt de acord cu el. Nu stiu, poate a gresit si el prin comportamentul lui exuberant, prin modul lui de a se exprima, dar de aici pana la a jigni un popor e cale lunga, drum batut. Eu n-am dreptul sa ma pronunt. Impotriva cui? Unui ziarist din Turcia? Inteleg ca a fost fotbalist, arbitru, insignifiant pentru mine. Sunt alaturi de Sumudica si de tiganii din Romania", a spus Stoichita la Digi Sport.