„Comoara“ lui Becali: „Valorează 200 de milioane de euro acum!“

FCSB e în derivă, în acest sezon! După două campanii reușite, în care a câștigat campionatul și a avut rezultate bune și în Europa, formația patronată de Gigi Becali s-a dus în cap, în 2025-2026.
Ajunsă în play-out, în premieră, FCSB riscă acum să rateze și preliminariile cupelor europene. La ora actuală, singurul scenariu care ar duce echipa, în calificările Conference League, ar fi o clasare în primele două locuri în play-out, urmată de două baraje câștigate succesiv.
Așdar, e mult până departe, mai ales că FCSB tocmai a rămas fără antrenor principal, după cum Sport.ro a arătat aici.
Gigi Becali a făcut evaluarea FCSB-ului: 200 de milioane de euro
Gigi Becali a „reușit“ să-l gonească pe Mirel Rădoi, într-o lună, spunând una și făcând alta, după cum Sport.ro a demonstrat aici.
Paradoxal însă, omul de afaceri e foarte liniștit. Motivele le-a explicat în cadrul intervenției sale, la Prima Sport.
„Eu, la FCSB, nu mai sunt disperat aşa, nu mai am mândria aia, că e înţelepciunea vârstei. Mă interesează şi mă sensibilizează oamenii când trec şi mă salută cu FCSB, FCSB, nea Gigi, FCSB. Parcă mă salută cu stimă. Banii mă motivează, că FCSB e afacere de 200 de milioane, dacă am puţin noroc. Dacă o calificăm în Conference şi facem coeficient mai mare, deja valorează 200 de milioane de euro“, a estimat Gigi Becali.