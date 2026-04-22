„Comoara“ lui Becali: „Valorează 200 de milioane de euro acum!“

FCSB e în derivă, în acest sezon! După două campanii reușite, în care a câștigat campionatul și a avut rezultate bune și în Europa, formația patronată de Gigi Becali s-a dus în cap, în 2025-2026.

Ajunsă în play-out, în premieră, FCSB riscă acum să rateze și preliminariile cupelor europene. La ora actuală, singurul scenariu care ar duce echipa, în calificările Conference League, ar fi o clasare în primele două locuri în play-out, urmată de două baraje câștigate succesiv.

Așdar, e mult până departe, mai ales că FCSB tocmai a rămas fără antrenor principal, după cum Sport.ro a arătat aici.