Declaratii SOCANTE ale unui fost capitan din Ghencea! "Pentru mine Steaua nu e nici FCSB, nici CSA!" Care este explicatia lui

Sorin Paraschiv a oferit o declaratie suprinzatoare in legatura cu cu razboiul dintre CSA si FCSB.

Paraschiv a jucat la Steaua in perioada 1999 si 2007, iar in prezent este oficial la Academica Clinceni. El a purtat de multe ori banderola de capitan pentru ros-albastri si a explicat de ce niciuna dintre cele doua entitati nu este Steaua.

"Nu ma intereseaza ca deranjez pe cineva. Steaua e echipa care joaca pe stadionul mare din Ghencea si echipa care e in Liga 1. Steaua e echipa la care veneau 20 si ceva de mii de suporteri. Pentru mine aceea este Steaua. Deocamdata nu avem echipa care sa corespunda acestor criterii si sunt confuz. Aduceti-va aminte ca jucam cu Poli Iasi cu 20 si ceva de mii de spectatori. S-a creat aceasta confuzie din partea ambelor parti, iar noi suporterii avem de suferit.

Imi doresc sa vorbesc despre Steaua din postura de suporter, am trait acolo pe stadion de la 11 ani. Am trait langa Marius Lacatus si ma gandeam daca oare voi ajunge si eu sa joc acolo candva. Acum nu corespunde niciuna dintre cele doua echipe cu criteriile acestea. O zi unii spun ca ei sunt Steaua, apoi apar ceilalti in instanta si spun ca ei sunt Steaua", a declarat Sorin Paraschiv la Radio Gold FM.

In prezent, CSA este lider in Liga 3, iar FCSB se lupta la titlu cu CFR in primul esalon al fotbalului romanesc. Cele doua parti sunt in continuare intr-un conflict juridic. Suporterii s-au impartit si ei in doua parti. Peluza Nord a ramas alaturi de echipa patronata de Gigi Becali, iar Peluza Sud a ales sa fie aproape de echipa 'militarilor'.