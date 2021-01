CSA Steaua - FCSB in Liga 1, solutia pentru a se incheia RAZBOIUL dintre Becali si Talpan?! "Stadionul ar fi plin la fiecare meci" 

Un fost jucator al Stelei isi doreste ca 'razboiul' dintre FCSB si CSA sa se solutioneze pe teren.

Iosif Rotariu, care a evoluat in tricoul ros-albastru in perioada 1986-1990 si 1998-1999, a declarat ca cele doua echipe care se lupta pentru palmaresul Stelei ar trebui sa fie in Liga 1 si sa se lupte pe gazon.

Fostul fotbalist isi doreste sa vada meciuri tari pe stadionul din Ghencea, pe care este convins ca fanii l-ar umple in fiecare saptamana.

"Cam cum ar fi FCU Craiova cu CSU Craiova. Vreau sa vad, sa joace in Liga 1 amandoua. Imi doresc sa promoveze CSA, ca orice stelist, in Liga 1 si sa joace pe stadionul din Ghencea. Oricare din cele doua ar putea veni in Ghencea, pentru ca a fost considerat un templu al fotbalului romanesc.

La nationala jucam acolo, am castigat campionate, s-a ajuns in Cupa Campionilor, s-a ajuns in semifinale, finala si la nationala, cat am fost jucator, am jucat numai in Ghencea. Eu cred ca la fiecare meci stadionul ar fi plin", a declarat Iosif Rotariu, potrivit SpotMedia.

Iosif Rotariu, care a inscris 32 de goluri in 114 meciuri, a castigat 7 trofee cu Steaua.