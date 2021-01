Marica trage semnalul de alarma in legatura cu razboiul dintre CSA si FCSB! "Daca va ajunge in Liga 1, va fi o problema pentru ei!" Ce a spus despre plecarea lui Sergiu Bus

Ciprian Marica si-a exprimat opinia despre scandalul dintre CSA si FCSB.

Marica sustine ca daca daca CSA ar ajunge in Liga 1, suporterii din tara si oamenii din fotbalul romanesc ar putea sa ii considere pe "militari" ca fiind clubul care a castigat Cupa Campionilor Europeni in 1986.

"Asta se inatmpla pentru ca FCSB este in Liga 1 si CSA sunt in Liga 3. Probabil ca daca lucrurile astea vor ajunge la acelasi nivel, va fi o probleme pentru FCSB",a spus Marica pentru DigiSport.

De asemenea, fostul international a declarat ca Sergiu Bus ar fi putut sa se impuna in echipa lui Toni Petrea, dar nu i-au fost acordate suficiente sanse.

"Eu cred ca la FCSB s-a format un nucleu acolo si este destul de greu sa patrunzi, iar Bus nu a avut nici sustinerea necesara. A jucat cateva meciuri acolo, dar nu prea era bagat in seama, din ce am simtit eu din afara. Eu cred ca Bus e un jucator foarte bun si ar fi putut sa faca treaba la FCSB, drept dovada au facut profit cu el. Ma mir ca FCSB se desparte atat de devreme de Bus.

La toata omogenitatea din lotul echipei, e greu sa vina cineva, doar un super atacant. E greu sa sa patrunzi acolo. Nu au nevoie de atacant. Fara doar si poate, FSCB are nevoie de un fundas central care sa fie prezent, care sa fie un pion important in echipa. Ai nevoie de un astfel de jucator, iar lui FCSB ii lipsste cu desavarsire un fundas central in adevaratul sens al cuvantului.

Am vazut ca au lacune si ca FCSB are probleme acolo. E clar ca un jucator cu mai multa personalitate, cu mai multa incredere, ofera siguranta echipei. Acolo ar fi un punct important unde FCSB ar trebui sa se orienteze.

Noi stim ca lui Gigi Becali ii place partea ofensiva a fotbalului. In rest cu varfurile si cu partea din aparare nu prea o nimereste. Nu il vad varf de atac pe Popescu, dar daca patronul zice...", a declarat Ciprian Marica.

