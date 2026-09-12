Clubul care l-a format pe Tavi Popescu se revoltă, după transferul în Grecia: „Nici până azi n-am primit bani!”

Clubul care l-a format pe Tavi Popescu se revoltă, după transferul în Grecia: „Nici până azi n-am primit bani!” Fotbal intern
Alexandru Hațieganu
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Marius Rotaru, primul antrenor al fotbalistului, acuză că echipa din Nucet nu a fost recompensată financiar pentru anii în care l-a crescut pe Tavi Popescu.

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Transferul internaționalului de la FCSB în campionatul elen urmează a fi oficializat mâine, însă a stârnit deja nemulțumiri la echipa unde a făcut primii pași în fotbal. Potrivit lui Marius Rotaru, tehnicianul care l-a pregătit la Nucet, clubul dâmbovițean nu s-a ales cu nimic de pe urma formării mijlocașului. Acesta este deranjat că meritele sunt atribuite în spațiul public exclusiv bucureștenilor de la Regal.

Cum l-a pierdut Nucet pe Tavi Popescu

Rotaru a explicat că mutarea sportivului spre Capitală s-a produs în baza unui regulament care permite plecarea liberă a copiilor sub 12 ani, cu condiția să existe acordul familiei.

„Mă deranjează când tot se vorbește că Regal a făcut și Regal a dres cu Tavi Popescu. Nu Regal este clubul care l-a descoperit, nu, domnilor, ci noi, aici, la Nucet! Regal a profitat de o regulă și nu ne-a dat niciun ban. Noi, nici până acum nu am primit niciun ban pentru faptul că șase ani l-am crescut”, a spus antrenorul, potrivit Prosport.

Adaptarea tânărului fotbalist departe de casă a fost una dificilă: „Cât a plâns Tavi și pe la București... S-a acomodat greu de tot. Voia să revină la noi”, a mai spus antrenorul.

  • Tavi popescu imago
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Evoluții care au atras atenția cluburilor mari

Interesul grupării din București a apărut în urma unui turneu direct, unde Nucet a remizat cu Regal, scor 2-2, meci în care fotbalistul a impresionat. Mai târziu, talentul său a atras atenția și altor echipe importante din țară.

„În meciul al doilea, cu altă echipă, am bătut 7-1 și Tavi a marcat toate cele 7 goluri pentru noi. [...] Cei de la Regal l-au văzut și au decis să vină după Tavi la Nucet. Și cei de la Craiova îl ochiseră. Silviu Bogdan s-a interesat de el, dar părinții deciseseră să îl ducă la Regal. Tavi e mândria comunității noastre. Avea ambiția să dribleze tot ce întâlnea în cale”, a transmis Rotaru.

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