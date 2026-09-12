Clubul care l-a format pe Tavi Popescu se revoltă, după transferul în Grecia: „Nici până azi n-am primit bani!”

Transferul internaționalului de la FCSB în campionatul elen urmează a fi oficializat mâine, însă a stârnit deja nemulțumiri la echipa unde a făcut primii pași în fotbal. Potrivit lui Marius Rotaru, tehnicianul care l-a pregătit la Nucet, clubul dâmbovițean nu s-a ales cu nimic de pe urma formării mijlocașului. Acesta este deranjat că meritele sunt atribuite în spațiul public exclusiv bucureștenilor de la Regal.

Cum l-a pierdut Nucet pe Tavi Popescu

Rotaru a explicat că mutarea sportivului spre Capitală s-a produs în baza unui regulament care permite plecarea liberă a copiilor sub 12 ani, cu condiția să existe acordul familiei.

„Mă deranjează când tot se vorbește că Regal a făcut și Regal a dres cu Tavi Popescu. Nu Regal este clubul care l-a descoperit, nu, domnilor, ci noi, aici, la Nucet! Regal a profitat de o regulă și nu ne-a dat niciun ban. Noi, nici până acum nu am primit niciun ban pentru faptul că șase ani l-am crescut”, a spus antrenorul, potrivit Prosport.

Adaptarea tânărului fotbalist departe de casă a fost una dificilă: „Cât a plâns Tavi și pe la București... S-a acomodat greu de tot. Voia să revină la noi”, a mai spus antrenorul.