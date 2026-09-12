Lupta pentru primul loc în Superliga a devenit din ce în ce mai palpitantă odată cu trecerea primelor etape.

Dinamo se află primul loc cu cu 20 de pucnte după nouă runde și va rămâne liderul din Superliga indiferente de rezultatele din celelalte meciuri, grație victoriei 3-1 de la Miercurea Ciuc cu Csikszereda.

Gabi Torje a numit echipa care îi place cel mai mult după primele etape din Superliga

Fostul dinamovist este de părere că Dinamo este cea mai bună echipă la ora actuală din Superliga și consideră că este formația antrenată de Nuno Campos este o forță.

Gabi Torje este de părere că e mult prea devreme pentru a vorbi despre lupta la titlu, dar a recunoscut că îi place ce vede la Dinamo.

„Dinamo a fost în multe rânduri şi anul trecut, nu doar în anul acesta. Sper să rămână sus cât mai mult timp şi să arate că e o forţă, cum a fost întotdeauna. Ce a arătat Dinamo până acum e clar că este cea mai bună echipă de până acum, din acest sezon, după primele nouă etape.

Dinamo are lot valoros, cu dubluri pe toate posturile. Chiar dacă acum au lipsit Cîrjan, suspendat, şi Musi, accidentat, au făcut-o foarte bine.

(n.r. despre titlu) E devreme după nouă etape. Până la victoria cu FCSB au fost altele mai importante cu Craiova, U Cluj, care au fost mai sus în clasament, iar ele au ajutat la moral.

Nu se fac comparaţii între generaţii, atunci era un fotbal, acum e altul, iar jucătorii trebuie să-şi facă datoria pe teren. Ţine şi de condiţiile în care te poţi califica acum în competiţiile europene”, a declarat Gabriel Torje.

Câinii adună puncte pentru zilele grele

Marian Iancu a lăudat organizarea și constanța echipei antrenate de Nuno Campos. Fostul finanțator al echipei Poli Timișoara a remarcat parcursul solid din meciurile cu echipele cu pretenții din campionat și a subliniat seriozitatea de care dau dovadă jucătorii.

„Dinamo merge din inerție, forță și viteză, toate acumulate în meciurile cu Craiova, U Cluj și FCSB, pe care le-a învins jucând serios. Cine mai oprește Dinamo ?! Greu de spus. Și mai greu de făcut. Mai sunt Farul și CFR Cluj. Greu, dar nu imposibil. Până atunci se adună puncte bune pentru zile rele. Vor veni. Dar pot fi administrate. Totul este să ia punctele care le sunt destinate. Le sunt la îndemână. Și o fac. Respect, Dinamo, pentru seriozitatea cu care tratați fotbalul. Țineți-o tot așa și vom avea surprize mari în acest campionat”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Omul de afaceri este de părere că formația bucureșteană este principala favorită la câștigarea competiției după acest început de sezon.

„Până acum avem o campioană meritorie. Dinamo. I-a învins pe toți granzii. Deci este EL GRANDE”, a mai punctat fostul oficial al bănățenilor.