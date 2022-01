De ce plângea des Tavi Popescu în copilărie și unde joacă tatăl fotbalistului de la FCSB, la aproape 50 de ani

Antrenorul Marius Rotaru l-a descoperit pe Octavian Popescu în curtea școlii primare, l-a legitimat pentru prima dată la Titu și l-a format la echipa Grupului Școlar Agricol din Nucet. Extrema stânga de la FCSB a mai fost legitimat apoi, pentru scurt timp, la Academia Regal Sport București, ACS Centrul de Performanţă Rapid Bucureşti și CSU Craiova, înainte să facă pasul către Liga 1 la FCSB.

A fost descoperit în curtea școlii de profesorul de sport

"L-am descoperit în timp ce eram profesor de educație fizică și sport la Școala Generală din Nucet, iar el era elev acolo. Susținând orele de educație fizică, îl vedeam că face același lucru în fiecare zi. Când se terminau orele, arunca ghiozdanul și începea să bată mingea, se vedea că e îndrăgostit de fotbal și are calități pentru a face sport. Practic, l-am descoperit în curtea școlii. Eu eram antrenor și aveam grupe de juniori la Urban Titu, am fost acasă la el, am vorbit cu părinții și l-am luat acolo. Prima legitimare a lui este la Urban Titu. Apoi s-a format clasa a cincea la Nucet cu program sportiv și s-a întors acasă.

Tatăl său evoluează, la aproape 50 de ani, în Liga 4 din Dâmbovița

Talentul lui Tavi este ceva nativ, mulți, care l-au văzut jucând când era mic, au spus că va ajunge fotbalist. Era de o dezinvoltură ieșită din comun. La Urban Titu, el era născut 2002, dar eu îl foloseam la grupa celor din 1998 și tot făcea diferența. Se trage dintr-o familie de fotbaliști. Tatăl a jucat pe la Liga 2, iar unchiul a evoluat la Craiova, Oțelul și Timișoara, a fost un fotbalist foarte bun. Mai are trei frați și două surori, dar doar un frate mai face sport. Tatăl are aproape 50 de ani, dar știu că mai juca pe la o echipa de Liga 4, prin Dâmbovița. Din ce știu eu, Unirea Bucșani se numește. Poate de aici vigoarea fizică, poate că e moștenită.

Plângea pe drumul spre terenul de fotbal, de dorul părinților și casei

Era foarte liniștit în afara terenului și se transforma la fotbal. Făcea naveta cu mine la Titu, cam vreo 20km de la Nucet. De câte ori mă duceam să îl iau, începea să plângă, era supărat că pleacă de lângă părinți. Plângea în mașină sau în tren încontinuu, până ajungeam la teren. Acolo se transforma, uita de mamă și de tată, juca fotbal și nu mai avea treabă. După ce terminam antrenamentul sau jocul, revenea la dorul de părinți. E un tip mai milos, mai sentimental. Nu s-a mutat familia cu el la București, dar s-a schimbat situația după ce a ajuns la Regal Sport. Au întâmpinat aceleași probleme când l-au transferat, i se făcea dor de casă și plângea, dar a crescut și s-a maturizat. Poate că îl ajută că este și fratele lui, Dani, acolo, la FCSB. El este născut 2007, este clasa a opta și stă la Berceni, la baza FCSB, cu el.

Nu și-a dat BAC-ul, dar și-a luat permisul de conducere

Țin legătura cu el, mai vorbim la telefon. Eu i-am fost diriginte, dar a terminat cele 12 clase. Mai are de dat examenul de Bacalaureat, pe care l-a amânat pentru că a fost prins cu activitatea de la FCSB. Se descurca decent la școală și și-a luat și permisul de conducere, de curând. Acum poate să vină mai ușor acasă, să viziteze familia. Noi răsfățăm un pic tinerii talentați, dar el e ambițios și iubește fotbalul. Sper să rămână modest și concentrat pe dezvoltarea sa. Sper să muncească la fel de mult și să-și îndeplinească potențialul uriaș. Nu numai eu îi prevăd un viitor foarte frumos, ați văzut ce calități are și cred că poate ajunge la cel mai înalt nivel. Trebuie susținut, îndrumat, ajutat de cei de la FCSB, pentru că este foarte tânăr, are doar 19 ani", a declarat Mariu Rotaru, pentru Sport.ro.

Sursa foto - @FCSBOfficial