Sunderland - Arsenal 0-2

Min. 58: GOOOOOL Arsenal! Rice îl găsește pe Bruno Guimaraes, iar brazilianul înscrie superb din afara careului.

Min. 56: Sunderland ratează de la 11 metri! Le Fee nu poate să îl învingă pe Raya și scorul rămâne 0-0.

Min. 10: Arsenal domină startul de meci, dar nu a avut vreo ocazie concretă în primele zece minute.

După primele trei etape, ”Tunarii” sunt pe locul doi în ierarhia din campionatul Angliei, cu 9 puncte, la egalitate cu liderul Manchester City, iar în cazul unei victorii, echipa lui Mikel Arteta poate urca cel puțin temporar pe prima poziție.

De cealaltă parte, Sunderland este doar pe locul 12 în clasament, cu patru puncte strânse. În ultimul meci din campionat, Arsenal s-a impus în derby-ul Londrei cu Chelsea, scor 2-1. ”Tunarii” merg cu un moral bun pe terenul lui Sunderland, mai ales după victoria obținută în debutul fazei principale Champions League contra lui Napoli, scor 1-0.

Sunderland vine și ea tot după o victorie, cu Hull City, în Cupa Ligii Angliei, scor 1-0.