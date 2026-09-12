E gata! Octavian Popescu a luat decizia: ce se întâmplă cu mutarea lui de la FCSB

Octavian Popescu ar fi decis să se plece în Grecia la Levadiakos, sub formă de împrumut, iar mutarea va fi oficializată cât de curând.
Jucătorul lui FCSB va semna cu echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenor ai roș-albaștrilor care au câștigat ultimele două titluri cu echipa patronată de Gigi Becali.
Ce se întâmplă cu plecarea lui „Tavi” Popescu de la FCSB
„Șeptarul” fostei campioane a României a fost nemulțumit de minutele primite la FCSB în acest start de sezon, dar și de criticile venite din partea patronului, lucru pe care l-a adresat și public.
Împrumut lui Octavian Popescu în Grecia se va concretiza duminică, iar „Tavi” va fi jucătorul lui Levadiakos pentru sezonul 2026/2027, conform GSP.ro.
Costel Pantilimon, avertisment pentru Octavian Popescu
După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu este pe punctul de a se transfera. Atacantul este dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea este pe punctul de a se realiza, inclusiv patronul Gigi Becali confirmând informația.
Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de vineri, 11 septembrie, Cristi Pintea i-a avut în platou pe Costel Pantilimon și Robert Niță.
Întrebat despre transferul lui Octavian Popescu, Costel Pantilimon nu a stat pe gânduri și a oferit un avertisment: dacă nu va confirma la Levadiakos, cariera lui Tavi riscă să o ia în jos.
„El trebuie să își pună un semn de întrebare. Acesta poate fi un punct de cotitură pentru cariera lui. În momentul de față ești cam all-in. În momentul de față trebuie să te duci acolo și să reușești, pentru că este cam ultima strigare. După se uită, nu mai ești tânăr, nu mai are nimeni răbdare. Dacă nu reușești, te întorci și poate fi mai rău. Nu o să te ia FCSB ca și jucătorul care a plecat și ești foarte bun. Nu! O să zică: ce facem cu ăsta? Nu a confirmat nici acolo.
E important pentru el! Dacă ia decizia să plece, el trebuie să înțeleagă că trebuie să își pună la contribuția talentul și mintea, asta pentru a face performanță”, a declarat Costel Pantilimon la VOYO SPORT LIVE.