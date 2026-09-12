E gata! Octavian Popescu a luat decizia: ce se întâmplă cu mutarea lui de la FCSB

Octavian Popescu ar fi decis să se plece în Grecia la Levadiakos, sub formă de împrumut, iar mutarea va fi oficializată cât de curând.

Jucătorul lui FCSB va semna cu echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, foștii antrenor ai roș-albaștrilor care au câștigat ultimele două titluri cu echipa patronată de Gigi Becali.

Ce se întâmplă cu plecarea lui „Tavi” Popescu de la FCSB

„Șeptarul” fostei campioane a României a fost nemulțumit de minutele primite la FCSB în acest start de sezon, dar și de criticile venite din partea patronului, lucru pe care l-a adresat și public.

Împrumut lui Octavian Popescu în Grecia se va concretiza duminică, iar „Tavi” va fi jucătorul lui Levadiakos pentru sezonul 2026/2027, conform GSP.ro.