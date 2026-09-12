GALERIE FOTO Nouă medalii pentru România în prima zi a Campionatelor Balcanice de la Plovdiv: „Canotajul are viitor”

Nouă medalii pentru România în prima zi a Campionatelor Balcanice de la Plovdiv: „Canotajul are viitor” Sporturi
SPORT.RO
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Canotorii români au scris istorie la Plovdiv.

TAGS:
Canotaj
Din articol

Sportivii români au câştigat, sâmbătă, nouă medalii - trei de aur, cinci de argint şi una de bronz – la Campionatele Balcanice de canotaj de la Plovdiv.

Toate cele nouă echipaje româneşti care au concurat sâmbătă au urcat pe podium:

Aur – Patru rame fără cârmaci, junioare mari (JWA 4−): Anca Andreea Culidiuc, Carolina Panuţa, Angela Gabriela Cazacu şi Daria Alexandra Crăciun.

Aur – Patru vâsle, junioare mari (JWA 4x): Teodora Sandu, Daria Alexandra Crăciun, Gabriela Costinela Ursu şi Andreea Măriuca Dumitraşcu.

Aur – Dublu vâsle, junioare mici (JWB 2x): Valentina Gabriela Costiea şi Maria Ilinca Diaconiţa.

Argint – Schif simplu, juniori mici (JMB 1x): Ianis Ştefan Macovei.

Argint – Dublu rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 2−): Radu Andrei Enescu şi Dumitru Cristian Pascari.

Argint – Schif simplu, juniori mari (JMA 1x): Andrei George Mitrea.

Argint – Schif simplu, junioare mici (JWB 1x): Nicoleta Simona Danci.

Argint – Opt plus unu, juniori mici (JMB 8+): Eugen Albert Tudor Boruzi, David Andrei Miler, Bogdan Petrişor Ignat, Sergiu Budea, Gavril Baieş, Teofan Break, Ionuţ Valentin Popa, Ianis Ştefan Macovei şi Sarra Maria Vaşcă.

Bronz – Patru rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 4−): Răzvan Ioan Marin, Marian Alexandru Mihali, Silviu Gabriel State şi Eduard Nicolaica.

  • Noua medalii pentru romania in prima zi a campionatelor balcanice de la plovdiv 14
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România are viitor în canotaj

“A fost greu”, au spus scurt sportivii la finalul curselor, totodată calificând competiţia drept una “frumoasă”.

Dorin Alupei, antrenor coordonator al lotului de canotaj al României, s-a declarat încântat de bilanţul de sâmbătă: “Sunt foarte mulţumit de rezultatele obţinute. Canotajul românesc are viitor”.

Români este reprezentată la această ediţie a Campionatelor Balcanice de 29 de sportivi.

Sursă: News

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