Sportivii români au câştigat, sâmbătă, nouă medalii - trei de aur, cinci de argint şi una de bronz – la Campionatele Balcanice de canotaj de la Plovdiv.

Toate cele nouă echipaje româneşti care au concurat sâmbătă au urcat pe podium:

Aur – Patru rame fără cârmaci, junioare mari (JWA 4−): Anca Andreea Culidiuc, Carolina Panuţa, Angela Gabriela Cazacu şi Daria Alexandra Crăciun.

Aur – Patru vâsle, junioare mari (JWA 4x): Teodora Sandu, Daria Alexandra Crăciun, Gabriela Costinela Ursu şi Andreea Măriuca Dumitraşcu.

Aur – Dublu vâsle, junioare mici (JWB 2x): Valentina Gabriela Costiea şi Maria Ilinca Diaconiţa.

Argint – Schif simplu, juniori mici (JMB 1x): Ianis Ştefan Macovei.

Argint – Dublu rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 2−): Radu Andrei Enescu şi Dumitru Cristian Pascari.

Argint – Schif simplu, juniori mari (JMA 1x): Andrei George Mitrea.

Argint – Schif simplu, junioare mici (JWB 1x): Nicoleta Simona Danci.

Argint – Opt plus unu, juniori mici (JMB 8+): Eugen Albert Tudor Boruzi, David Andrei Miler, Bogdan Petrişor Ignat, Sergiu Budea, Gavril Baieş, Teofan Break, Ionuţ Valentin Popa, Ianis Ştefan Macovei şi Sarra Maria Vaşcă.

Bronz – Patru rame fără cârmaci, juniori mari (JMA 4−): Răzvan Ioan Marin, Marian Alexandru Mihali, Silviu Gabriel State şi Eduard Nicolaica.