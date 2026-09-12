VIDEO Assist de adio? Ianis Hagi, impact imediat înainte de posibilul transfer

Assist de adio? Ianis Hagi, impact imediat înainte de posibilul transfer Superliga
SPORT.RO
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Ianis Hagi (27 de ani) a reușit să aibă o primă contribuție notabilă în acest start de sezon la Alanyaspor, chiar într-o perioadă în care se discută intens despre transferul său.

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Ianis Hagi a jucat puțin peste 35 de minute în remiza dintre Alanyaspor și Goztepe, scor 2-2, în runda a cincea din campionatul Turciei. Mijlocașul român a fost introdus în minutul 58 și a reușit un assist pentru golul care i-a adus un punct echipei sale.

Ianis Hagi, assist în Alanyaspor - Goztepe 2-2

În minutul 75, Ianis Hagi a trimis o centrare excelentă în careu din poziție laterală. Gaius Makouta a apărut la finalizare și a înscris pentru 2-2.

Mijlocașul a avut o contribuție importantă și la primul gol al echipei sale, reușit de Paulo Fernandes în minutul 63. Ianis a recuperat o minge la mijlocul terenului, iar de acolo a plecat faza golului.

Anterior, Goztepe a condus de două ori, în urma golurilor marcate de Rhaldney (28') și Juan (73'), în timp ce pentru Alanyaspor a mai punctat Paolo Fernandes (63').

După punctul obținut sâmbătă, Alanyaspor se află pe locul 5 în Super Lig, cu 8 puncte acumulate în primele 5 etape.

Pentru Ianis Hagi este prima contribuție notabilă din acest sezon. Mijlocașul a ratat primele două etape din cauza unor probleme medicale, a prins aproximativ 20 de minute contra lui Eyupspor (1-2), iar la duelul cu Rizespor (1-0) a fost titular, însă a fost înlocuit după doar 40 de minute.

Rămâne de văzut dacă Ianis Hagi va continua la Alanyaspor. În ultimele zile s-a scris intens despre interesul israelianilor de la Maccabi Tel Aviv, iar fereastra de mercato din Israel se încheie pe 16 septembrie.

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