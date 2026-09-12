Aston Villa - Nottingham 1-2 | Înfrângere dramatică pentru echipa lui Unai Emery în Premier League

Moralul lui Aston Villa a primit o lovitură serioasă atunci când Nottingham a reuşit golul victoriei în poarta lui Zion Suzuki, prin Igor Jesus, în minutul 88, 1-2.

Echipa din Birmingham, cu un singur punct şi deja trei înfrângeri după patru etape, este pe locul 19. A existat, totuşi, un mic aspect pozitiv: formaţia lui Unai Emery a marcat în sfârşit primul său gol în campionat în acest sezon, în urma unei centrări a căpitanului John McGinn, finalizată cu o lovitură de cap de către Alisson (minutul 74), unul dintre jucătorii trimişi în teren de antrenor la pauză.

Rezultatele primelor meciuri de sâmbătă, din etapa a patra a campionatului de fotbal al Angliei:

Bournemouth - Brentford 2-2

Aston Villa - Nottingham Forest 1-2

Chelsea - Hull City 2-2

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

Liverpool - Fulham 0-0

Tottenham - Everton 0-0

Manchester City este pe prima poziţie a clasamentului, cu 9 puncte după trei jocuri, golaveraj 7-2. Arsenal este pe locul 2, tot cu 9 puncte după trei jocuri, golaveraj 6-1. Hull ocupă locul trei, având 8 puncte după patru jocuri. Chelsea se află pe poziţia a patra, cu 7 puncte după patru jocuri. Liverpool a acumulat 6 puncte după patru jocuri şi este pe locul 6, scrie Agerpres.