Crystal Palace - Ipswich 2-3 | Victorie incredibilă a „nou-promovatei” din Premier League

Crystal Palace, antrenată din această vară de Pierre Sage, a avut parte şi ea de o mare dezamăgire, fiind învinsă cu 3-2 acasă de Ipswich în urma unui gol marcat în minutul 90, după ce gazdele au luptat curajos în inferioritate numerică.

Tehnicianul francez va trebui să mai aştepte până să obţină prima sa victorie în campionat pe Selhurst Park.

Rezultatele primelor meciuri de sâmbătă, din etapa a patra a campionatului de fotbal al Angliei:

Bournemouth - Brentford 2-2

Aston Villa - Nottingham Forest 1-2

Chelsea - Hull City 2-2

Crystal Palace - Ipswich Town 2-3

Liverpool - Fulham 0-0

Tottenham - Everton 0-0

Manchester City este pe prima poziţie a clasamentului, cu 9 puncte după trei jocuri, golaveraj 7-2. Arsenal este pe locul 2, tot cu 9 puncte după trei jocuri, golaveraj 6-1. Hull ocupă locul trei, având 8 puncte după patru jocuri. Chelsea se află pe poziţia a patra, cu 7 puncte după patru jocuri. Liverpool a acumulat 6 puncte după patru jocuri şi este pe locul 6, scrie Agerpres.