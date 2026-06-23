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Astăzi, 23 iunie, Claudiu Niculescu împlinește 50 de ani.

Fostul mare atacant al lui Dinamo nu a fost uitat de fanii ”câinilor” - pagina Dinamo Fotbal Club '48 i-a dedicat o postare idolului echipei:

Clau-gol, un nume pentru istoria lui Dinamo: 3 titluri de campion, 2 trofee de golgheter, cele mai multe meciuri și goluri în Europa

”🔴⚪ La mulți ani, Clau-gol! Simbolul lui Dinamo împlinește 50 de ani

🎉Astăzi îl sărbătorim pe unul dintre cei mai iubiți atacanți din istoria lui Dinamo, Claudiu Niculescu, care împlinește 50 de ani.

Cu 7 trofee câștigate în tricoul alb-roșu – 3 titluri de campion, 3 Cupe ale României și o Supercupă – Claudiu Niculescu și-a câștigat locul printre legendele clubului.

⚽ De două ori golgheter al României (2005 și 2007), Clau-gol rămâne și astăzi cel mai bun marcator dinamovist în competițiile europene, cu 18 goluri, dar și jucătorul cu cele mai multe apariții europene pentru Dinamo: 43 de meciuri.

🔥În Liga 1 a adunat 156 de goluri în 326 de partide, dintre care 97 au fost marcate pentru Dinamo. De-a lungul carierei, a îmbrăcat tricourile unor cluburi importante din România și din străinătate, lăsând peste tot amprenta unui atacant de clasă.

⚽️⚽️⚽️⚽️ A reușit de două ori performanța rară de a înscrie câte patru goluri într-un singur meci pentru Dinamo, împotriva celor de la CFR Cluj și Rapid.

🏆 După retragerea din activitate, și-a continuat drumul în fotbal ca antrenor, câștigând Cupa României și Supercupa României alături de FC Voluntari.

🎉La mulți ani, Claudiu Niculescu! Îți dorim multă sănătate, bucurii și cât mai multe realizări! Mulțumim pentru toate momentele memorabile oferite în alb și roșu!”

Dubla lui Claudiu Niculescu în derby-ul din Ghencea din 2007, Steaua - Dinamo 2-4