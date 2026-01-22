Revenit la gruparea roș-albastră în vara anului 2025, Denis Alibec nu a reușit să se impună ca titular incontestabil. Ajuns la 35 de ani, atacantul are cifre modeste în actuala stagiune: a bifat 13 apariții în toate competițiile, reușind un singur gol și două pase decisive. Deși s-a vehiculat o despărțire în această perioadă de mercato, fotbalistul va continua la București până la expirarea contractului, scadent pe 30 iunie 2026.



Presiunea mentală și munca suplimentară



Claudiu Keșeru, care s-a retras din activitate la începutul anului trecut, cunoaște bine presiunea din atacul roș-albaștrilor. Fostul golgheter, acum în vârstă de 39 de ani, a explicat că ieșirea din pasă proastă necesită o muncă titanică la antrenamente, lucru pe care l-a aplicat constant în cariera sa.



„Ca atacant, când nu știi că ești într-o perioadă bună, trebuie să lucrezi la asta. Pentru mine era o rutină, rămâneam după antrenamente și exersam finalizările. 30-40-50 de șuturi. Când nu-mi intrau, rămâneam și mai mult. Căutam să am încredere în mine. Multă muncă suplimentară. E și la nivel mental, trebuie să lucrezi.

Denis nu a fost niciodată genul de om care să pună o presiune extraordinară pe el, mereu l-am văzut mai relaxat. Spun asta din exterior. Pare ca o ultimă șansă pentru el și nu este o senzație ușor de gestionat. Pe mine m-ar fi afectat asta, pentru că eu puneam presiune pe mine fără să mai pună alții”, a spus Keseru, potrivit Digisport.



Fostul internațional a avut o carieră impresionantă la FCSB, pentru care a marcat 33 de goluri și a oferit 12 assist-uri în 67 de meciuri, cifre la care Alibec poate doar visa în situația actuală.

