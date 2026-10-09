VOYO SPORT LIVE, de la ora 16:00, pe VOYO SPORT 1

Robert Niță și Ion Alexandru sunt invitații lui Andrei Grecu în emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”, în care se vor trage concluzii după primul meci din Superliga României de după pauza internațională: CFR Cluj - U Cluj 1-3.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE este de luni până vineri, de la ora 16:00, iar Matinalul are loc sâmbătă și duminică, de la ora 10:00. Emisiunea abordează de fiecare dată cele mai interesante din fotbalul românesc și nu numai.

”Cu mai multă determinare în a doua repriză, eu cred că am schimbat jocul. Am meritat această victorie. Nu le-am spus nimic la pauză decât că ar trebui să avem mai multă determinare. Am schimbat un pic tactic, să avem mai mulți oameni în careu.

Noi am avut al doilea vârf, pe Mendy, ne-a intrat golul doi. Dar nu am spus nimic... Am vorbit între noi. Am avut o reacție bună la pauză. E o victorie mare pentru noi”, a spus Cristiano Bergodi, după meciul din Gruia.