Bogdan Lobonț îi ia apărarea lui Radu Drăgușin

„Pisica” a transmis un mesaj clar: Radu Drăgușin nu este responsabil pentru înfrângere. Motivul? Eliminarea fundașului ar fi trebuit să îi facă să tragă mai tare pe colegii săi, însă, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.

„A fost ocazia lui Bîrligea, ca mai apoi să vină momentul eliminării lui Drăgușin. În acest contrext, nu-l responsabilizez pe Drăgușin pentru rezultatul de pe tabelă. Pot să-l responsabilizez pentru momentul din minutul 22.

Nu înseamnă că tot ce s-a întâmplat după e responsabilitatea lui Drăgușin. Pentru mine cel mai important e ce s-a întâmplat din minutul 47, de la golul doi, la minutul 66-67, când am primit golul cinci. Acolo sunt foarte multe elemente de analizat. Am primit golul trei și golul patru în 4 minute”, a mai spus fostul portar.

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