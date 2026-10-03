VIDEO EXCLUSIV Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andrei Grecu la Matinalul VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1

Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andrei Grecu la Matinalul VOYO SPORT LIVE, ACUM pe VOYO SPORT 1 Nationala
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Matinalul VOYO SPORT LIVE, de la 10:00.

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voyo sport liveRobert NitaBogdan Lobont
Din articol

Bogdan Lobonț îi ia apărarea lui Radu Drăgușin

„Pisica” a transmis un mesaj clar: Radu Drăgușin nu este responsabil pentru înfrângere. Motivul? Eliminarea fundașului ar fi trebuit să îi facă să tragă mai tare pe colegii săi, însă, din păcate, acest lucru nu s-a întâmplat.

„A fost ocazia lui Bîrligea, ca mai apoi să vină momentul eliminării lui Drăgușin. În acest contrext, nu-l responsabilizez pe Drăgușin pentru rezultatul de pe tabelă. Pot să-l responsabilizez pentru momentul din minutul 22.

Nu înseamnă că tot ce s-a întâmplat după e responsabilitatea lui Drăgușin. Pentru mine cel mai important e ce s-a întâmplat din minutul 47, de la golul doi, la minutul 66-67, când am primit golul cinci. Acolo sunt foarte multe elemente de analizat. Am primit golul trei și golul patru în 4 minute”, a mai spus fostul portar.

Știrea inițială:

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE este de luni până vineri, de la ora 16:00, iar Matinalul are loc sâmbătă și duminică, de la ora 10:00. Emisiunea abordează de fiecare dată cele mai interesante din fotbalul românesc și nu numai.

Bogdan Lobonț și Robert Niță, invitații lui Andrei Grecu de la VOYO SPORT LIVE

Matinalul VOYO SPORT LIVE e azi, de la 10:00, pe VOYO SPORT 1, iar focusul principal va fi înfrângerea istorică suferită de echipa națională în fața Poloniei. Andrei Grecu îi are invitați pe Bogdan Lobonț și Robert Niță într-o emisiune pe care nu trebuie să o ratați!

Echipa națională a pierdut cu un neverosimil 0-6 în partida din UEFA Nations League. Deși a dominat startul partidei, România a cedat inițiativa în minutul 22, când Radu Drăgușin a văzut direct cartonașul roșu.

Emisiunea VOYO SPORT LIVE e de luni până vineri, pe VOYO SPORT 1, de la 16:00, iar Matinalul VOYO SPORT LIVE e sâmbătă și duminică, de la ora 10:00.

  • Nita lobont
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