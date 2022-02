Ciprian Marica, devastat de incidetele din Ucraina: ”Ce vremuri am ajuns să trăim”

Dimineața de 24 februarie 2022 produce panică în rândul întregii omeniri. După mai multe săptămâni de pregătiri, Rusia a atacat Ucraina. Bombardamentele militare împing însă tot mai mult la ideea unui răzoi major pe continentul european, care ar putea aduce urmări grave asupra economiei și chiar a vieții omenești.

În Ucraina, au apărut deja primele decese cauzate de atacurile Rusiei și ale Belarusului, care au ajuns chiar la capitala Kiev. În România, panica este dată de apropierea teritorială dintre state.

Tot mai multe personalități din țara noastră au vorbit despre evenimentele din această dimineață. Ciprian Marica, fost jucător la Shakhtar Donetsk, timp de trei ani și jumătate, a comentat, pe pagina personală de Facebook, situația din nordul țării.

”Am trăit în Ucraina! Am muncit, am iubit, am întâlnit oameni deosebiti, am de-acolo amintiri minunate. Sunt șocat de ceea ce se întâmplă astăzi! Ce naiba se întâmplă cu lumea asta? Cum să distrugi viețile oamenilor nevinovati?

Cum să asiști impasibil la moartea unor copii, a unor bătrâni, a unor oameni care nu fac altceva decât să trăiască? Doamne ferește, ce vremuri am ajuns să trăim! Să ne rugăm pentru pace și pentru toți oamenii din Ucraina!”, a spus Ciprian Marica.