Război în Ucraina! Zeci de morți, fotbaliști români printre bombe, apelul fraților Klitschko și echipe de fotbal care renunță la sponsorii din Rusia 

În această dimineață, Rusia lui Vladimir Putin a invadat Ucraina. Sport.ro vă prezintă în format liveblog ultimele știri din țara vecină.

24 februarie

* Antrenorul lui Shakhtar Donetsk, despre situația din Ucraina: „Exploziile m-au trezit din somn! Lumea l-a subestimat pe Putin”

* Schalke 04 reacționează după ce Rusia a invadat Ucraina! Măsura luată împotriva sponsorului Gazprom

* "A fost o dimineață șocantă! Este oribil". Ucrainiencele de la Dinamo au povestit printre lacrimi despre situația critică din țara lor

* Clipe de infern pentru portarul Valentin Cojocaru (Dnipro) în Ucraina: ”O bombă a fost foarte aproape de noi!”

* Verstappen, Vettel și Alonso împotriva lui Putin: ”Nu concurăm la Marele Premiu al Rusiei”

* ”Cea mai dureroasă moarte” - Zinchenko l-a atacat pe Putin după invazia din Ucraina, apoi a șters postarea

* UEFA este forțată să renunțe la principalul sponsor al Champions League, gigantul energetic Gazprom!

* Oleg Protasov, mesaj de la Kiev: ”E doar începutul. Trebuie să înțelegem ce vrea acest om nebun”

* Frații Klitschko, apel video de ultimă oră către SUA și Europa: ”Acest război fără sens nu va avea niciun câștigător, cu toții vom pierde”

Wladimir Klitschko and Vitali Klitschko launch a joint video appeal after Vladimir Putin launched an invasion of Ukraine by Russia…

[????️ @Vitaliy_Klychko & @Klitschko] pic.twitter.com/uVG4NqtCff