Din acest motiv, FCSB nu va putea încheia sezonul de play-out pe stadionul pe care evoluează de ani buni.

FCSB ar putea încheia sezonul la Târgoviște

Mihai Stoica a dezvăluit recent că echipa se va muta în Ghencea pentru ultima etapă din play-out, cu Unirea Slobozia, dar și pentru o eventuală semifinală a barajului pentru Conference League.

Totuși, Florin Gardoș, oficial al clubului Chindia Târgoviște, a dezvăluit că sunt șanse destul de mari ca gruparea patronată de Gigi Becali să joace ultimele meciuri ale sezonului la Târgoviște.

”Da, există o discuție în sensul ăsta, dar doar pentru perioada mai, când nu se mai poate juca pe Arena Națională. Au discutat cu Primăria, pentru că Primăria deține stadionul. Totul depinde de cei de la FCSB, cred eu. Primăria și comunitatea și-ar dori. Șansele sunt mari.

E fief fecesebist. FCSB, în play-out, ar atrage mult mai mulți spectatori la Târgoviște decât ar veni pe Arena Națională. Dar am auzit că sunt discuții și cu Ghencea”, a spus Florin Gardoș la Fanatik.

Ce spunea Mihai Stoica

”Noi o să avem un singur meci din play-out, cu Slobozia, pe care trebuie să îl jucăm în Ghencea și sperăm să avem și barajul pe care să îl jucăm acolo.

Vom juca doar pe Arena Națională și Ghencea. S-a scris o mare prostie că vrem să jucăm pe ’Arc’, nu s-a pus problema.

Jucătorilor nu le place în Ghencea. Adică, cel puțin anul trecut când am jucat, spuneau să se deschidă odată Arena, să jucăm pe Arena. Ei acolo sunt obișnuiți”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.