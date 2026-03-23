Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a explicat motivele pentru care clădirea istorică de pe Bulevardul Magheru nu intră în reabilitare, deși proiectul este finalizat de aproape doi ani. Pe lângă refuzul locatarilor, care se tem de costurile ridicate, un impediment major îl reprezintă litigiul legat de fostul bar Melody, situat la subsolul cinematografului și deținut în prezent de fostul internațional român.

„Blocul Patria, în acest moment, este în atenția noastră pentru a intra în procesul de consolidare. Proiectul este gata, dar, din câte înțeleg, există neîncredere în rândul cetățenilor care locuiesc în blocul Patria în ceea ce privește costul intervenției. De aceea trebuie să avem noi, Primăria, o discuție cu ei să le spunem care este costul maximal al intervenției. În momentul de față, oamenii refuză să semneze și să se mute pentru că au aceste incertitudini în ceea ce privește costurile. Dacă ar ține de mine, noi am putea să ne apucăm foarte repede, dar trebuie să discutăm cu oamenii. Le este frică de faptul că o să ajungă să plătească zeci de mii de euro, deși costul nu este maximal. Şi atunci ceea ce am propus este să venim cu un plafon. Dacă va fi mai mult de atât, să intre în costul Primăriei, pentru că nu mai putem lăsa acest obiectiv aşa”, a transmis Ciprian Ciucu.

Planul pentru exproprierea localului lui Mutu

Edilul a punctat că fostul bar Melody, un loc exclusivist frecventat în trecut de figuri cunoscute din fotbal, trebuie trecut în proprietatea statului pentru ca lucrările la clădirea cu risc seismic clasa I să poată demara.

„Pentru expropriere, este un restaurant acolo al domnului fotbalist Mutu, dacă am înțeles bine. Melody sau nu mai ştiu cum se cheamă. Fostul bar Melody. Am vorbit cu domnul primar al Sectorului 1, George Tuţă, care are un buget puţin mai strâmtorat, să zic aşa, decât Primăria Capitalei, şi l-am rugat să exproprieze Primăria Sectorului 1, în numele şi în beneficiul Municipiului Bucureşti, barul Melody, care am înţeles că are şi nişte datorii de vreo câteva milioane de lei acumulate în timp. Şi trebuie să intre împreună cu cinematograful și cu blocul Patria în consolidare”, a explicat primarul, adăugând că lucrările vor începe doar după obținerea acordului din partea tuturor proprietarilor implicați.