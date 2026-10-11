FOTO ȘI VIDEO Cine a câștigat astăzi derby-ul special Dinamo - CS Dinamo din Liga de Tineret!

Cine a câștigat astăzi derby-ul special Dinamo - CS Dinamo din Liga de Tineret! Fotbal intern
SPORT.RO
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Meci între cele două echipe cu același nume în ultima etapă din sezonul regular.

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DinamoCS DinamoYanis DateșDarius SpiridonMarius AlexeLiga de Tineret
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Azi, de la ora 12:00, au fost programate meciurile din cadrul ultimei runde a sezonului regular din Liga de Tineret.

Printre partidele etapei se-a numărat și specialul Dinamo - CS Dinamo, derby între echipele de tineret ale cluburilor din Superligă și, respectiv, Liga 2.

Dinamo - CS Dinamo 2-0: marcatorii și echipele de start

Meciul între ”câini” s-a disputat pe BDI Sport Arena (Dobroești, Ilfov) și a fost câștigat cu 2-0 de Dinamo, care s-a calificat astfel în play-off.

Au înscris Yanis Dateș (30) și Darius Spiridon (44).

Dinamo: Cherciu - Hrișcă, A. Călin, M. Pașcalău, A. Teodorescu - Vărzan, Dateș, Spiridon, D. Andrei - A. Moise, M. David

Rezerve: Cristudor - M. Paraschiv, C. Paraschiv, A. Sandu, Săcuiu, Mititelu, Toporcea, Ad. Mihalache, M. Cristea

Antrenor: Marius Alexe

CS Dinamo: Al. Anghel - I. Dobre, N. Petrache, Ștefănoaia, Volos - C. Damaschin, Mustață, Bodron, Tcaci - C. Costache, M. Popescu

Rezerve: M. Florea - Frigioiu, Jataruc, Cârstea, Nicula, R. Rusu, Doliș

Antrenor: Ionuț Badea

În runda precedentă, Dinamo (locul 3) o bătuse cu 1-0 în Ghencea pe Steaua, iar CS Dinamo (locul 8) pierduse pe ”Piți Varga” cu liderul Rapid, scor 1-2.

S-au calificat în play-off-ul Ligii de Tineret, pe lângă Dinamo: FCSB, Rapid, Farul Constanța, FK Csíkszereda, CFR Cluj, Viitorul Cluj și Universitatea Craiova.

Foto și video: Academia de Fotbal Dinamo 1948 București

Clasamentul din Liga de Tineret (Seria Est)

Clasamente oferite de Sofascore
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