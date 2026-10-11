Azi, de la ora 12:00, au fost programate meciurile din cadrul ultimei runde a sezonului regular din Liga de Tineret.

Printre partidele etapei se-a numărat și specialul Dinamo - CS Dinamo, derby între echipele de tineret ale cluburilor din Superligă și, respectiv, Liga 2.

Dinamo - CS Dinamo 2-0: marcatorii și echipele de start