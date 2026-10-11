Cine este românca abordată de Lamine Yamal: „Iubitul meu mi-a zis să-i scriu”

Tânăra în vârstă de 24 de ani a dezvăluit că nu a purtat nicio conversație cu starul Barcelonei, iar iubitul ei chiar a încurajat-o să-i scrie, în speranța că ar putea obține bilete la meciuri.

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Într-un interviu pentru Cancan, Mara Ognean a explicat că interacțiunea cu fotbalistul spaniol s-a rezumat la o apreciere a unei postări.

„De unde se zvonește asta, că nu înțeleg (n.r. că a vorbit cu Yamal)? Nu, nu a existat nicio conversație între mine și el ulterioară acelui like. A fost un simplu like la story. Eram în relație la momentul acela. Încă sunt în acea relație.

Iubitul meu mi-a zis să-i scriu să luăm bilete la meci (n.r. râde). Mi s-a părut așa, băgare de seamă. Sincer, cred că m-a găsit pe TikTok și probabil așa a intrat pe Instagram. Nu pot să-mi explic. Nu a fost un follow up, a fost un like”, a declarat Mara Ognean.