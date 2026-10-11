Clarence Seedorf, fostul mare mijlocaș al naționalei Olandei, a fost prezentat oficial în funcția de antrenor al lui Corinthians. Tehnicianul în vârstă de 50 de ani a semnat un contract valabil până la finalul anului 2027.

„Este o onoare să accept această provocare, dar și o responsabilitate uriașă. Sunt aici pentru a da totul și pentru a construi o echipă care să lupte pentru fiecare minge, fiecare minut și fiecare victorie”, a declarat Seedorf la prezentarea oficială.

Uriașul Clarence Seedorf va antrena Corinthians

Corinthians este unul dintre cluburile cu tradiție din fotbalul brazilian. Formația din Sao Paulo a câștigat de șapte ori campionatul național, de patru ori Cupa Braziliei și a cucerit Copa Libertadores în 2012. Are în palmares și două titluri la Campionatul Mondial al Cluburilor, obținute în 2000 și 2012.

Olandezul și-a început cariera de antrenor la AC Milan, în sezonul 2013-2014. Ulterior, a pregătit Shenzhen FC, Deportivo La Coruna și naționala Camerunului, ultimul său proiect, în 2019.

Ca jucător, Seedorf a cucerit de patru ori Liga Campionilor, cu Ajax, Real Madrid și AC Milan. Este singurul fotbalist care a câștigat trofeul cu trei cluburi diferite.