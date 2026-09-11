Într-un material publicat de FRF pe platforma Hai la fotbal, intitulat ”Luptă strânsă pentru titlul de golgheter în Liga de Tineret și Liga Elitelor U17. Cine conduce după primele 7 etape”, aflăm cum se prezintă clasamentele golgheterilor din primele două competiții interne ”Under”.

Liga de Tineret

Doi jucători se află în fruntea clasamentului golgheterilor din Liga de Tineret după șapte etape. Eduardo Bodnar, de la Universitatea Cluj, și Darius Spiridon, de la Dinamo 1948, au înscris câte 8 goluri.

Bodnar a avut una dintre cele mai spectaculoase prestații individuale ale începutului de sezon în etapa a 6-a, când a marcat de șase ori în victoria cu 11-0 obținută de Universitatea Cluj în fața celor de la Interstar Sibiu.

La un singur gol distanță de cei doi lideri se află David Niculescu, de la Rapid, cu 7 reușite. David este fiul fostului atacant român Claudiu Niculescu.

Grupul jucătorilor cu câte 6 goluri este mai numeros. Aici îi regăsim pe Cristian Tătar (FC Botoșani), David Avram (FCSB), Cristian Grancea (Rapid), Florin Săftoiu (Sport Team) și Angelo Zvenca (UTA Arad).

Clasamentul marcatorilor din Liga de Tineret după 7 etape

8 goluri: Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Darius Spiridon (Dinamo 1948)

7 goluri: David Niculescu (Rapid)

6 goluri: Cristian Tătar (FC Botoșani), David Avram (FCSB), Cristian Grancea (Rapid), Florin Săftoiu (Sport Team), Angelo Zvenca (UTA Arad)

Liga Elitelor U17

În Liga Elitelor U17, Victor Oniga conduce clasamentul golgheterilor după primele șapte runde. Transferat în această vară de la Viitorul Cluj la FK Csikszereda, atacantul de 16 ani a ajuns la 8 goluri.

Oniga a înscris de două ori în ultima etapă, în victoria cu 3-0 obținută de Csikszereda împotriva celor de la Kids Tâmpa. Evoluțiile bune ale mijlocașul i-au determinat pe antrenorii primei echipe să îl cheme la seniori, Victor Oniga făcând parte din lotul ciucanilor la duelul cu CFR Cluj, din Superliga României.

Patru jucători îl urmăresc la numai o reușită distanță. Sorin Cîra și Bogdan Ilie, ambii de la Farul Constanța, Luca Dincă, de la CS Dinamo, și Nikolas Purice, de la Steaua, au câte 7 goluri.

Cu 6 reușite îi urmează Mario Mișan (Universitatea Craiova), Raul Tudor (Sepsi OSK), Andrei Bătrân-Burchardt (UTA Arad) și Ștefan Palade (Viitorul Cluj).

Alți opt jucători au ajuns deja la borna de 5 goluri: David Roman (FC Bacău), Darius Dumitru (FCSB), Mircea Diaconu (Rapid), Yanis Dobre și Tiberiu Cotea (FC Argeș), Ianis Puți (CFR Cluj), Bence Gyorfi (FK Csikszereda) și Alexandru Sulea (UTA Arad).

Clasamentul marcatorilor din Liga Elitelor U17 după 7 etape

8 goluri: Victor Oniga (FK Csikszereda)

7 goluri: Sorin Cîra, Bogdan Ilie (Farul), Luca Dincă (CS Dinamo), Nicolas Purice (Steaua)

6 goluri: Mario Mișan (Universitatea Craiova), Raul Tudor (Sepsi OSK), Andrei Bătrân-Burchardt (UTA), Ștefan Palade (Viitorul Cluj)

5 goluri: David Roman (FC Bacău), Darius Dumitru (FCSB), Mircea Diaconu (Rapid), Yanis Dobre, Tiberiu Cotea (FC Argeș), Ianis Puți (CFR Cluj), Bence Gyorfi (FK Csikszereda), Alexandru Sulea (UTA)

Info: FRF

Luca Dincă, mijlocașul central de 15 ani cu poftă de gol în Liga Elitelor

”📷 Luca Dincă, 7 în 7 ⚪🔴

Cu 7 goluri în 7 etape disputate în acest sezon regular, dinamovistul Luca Dincă este golgheter în Liga Elitelor U17, seria Est, informează platforma oficială a FRF, www.hailafotbal.ro.

Mijlocaș box-to-box cum spun englezii, Luca Dincă conduce topul marcatorilor alături de Nicolas Purice (Steaua), Sorin Cîra și Bogdan Ilie (ambii Farul).

16 ani va împlini Luca Dincă luna viitoare, pe 18 octombrie”, a postat și pagina oficială CS Dinamo Fotbal.