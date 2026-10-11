Ionuț Radu, din nou pe val! Nota primită de portar la Elche - Celta Vigo după ”semnele de întrebare” ridicate la națională

Deși s-a vehiculat că a jucat accidentat la meciurile echipei naționale din această toamnă, Ionuț Radu a fost titularizat de către antrenorul Claudio Giraldez în poarta celor de la Celta Vigo.

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Ionuț Radu a fost într-o formă de zile mari și a avut două intervenții bune prin care a păstrat egalitatea pe tabelă.

Publicația El Desmarque i-a acordat nota 8 internaționalului român și a lăudat evoluția lui Ionuț Radu, chiar dacă, așa cum spun spaniolii, prestațiile sale de la echipa națională au ridicat semne de întrebare.

”A salvat cele mai clare ocazii ale lui Elche, fiind foarte atent și reușind să-i fure mingea lui Tete Morente în momentul în care aceasta a ajuns la el în careu. De asemenea, a respins un șut expediat de Neto în prelungiri. A fost al patrulea meci fără gol primit pentru român, după ce prestațiile sale la echipa națională ridicaseră unele semne de întrebare”, au scris spaniolii.