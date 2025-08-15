CFR Cluj a cam fost „carne de tun“ pentru Braga (Portugalia), în turul 3 preliminar Europa League. Pentru că formația din Gruia a înregistrat două înfrângeri, 1-2 acasă și 0-2 în deplasare, fiind surclasată în ambele întâlniri.

După aceste partide, care au venit după o altă dublă, în care CFR n-a impresionat, dar s-a calificat – cea cu Lugano (Elveția) – mulți s-au grăbit să zică, răspicat, că echipa lui Dan Petrescu are șanse mici în play-off-ul Conference League. Cei care au mers pe această idee au invocat, în primul rând, forța superioară a campionatului suedez, comparativ cu Superliga noastră.

Ce nu ni s-a spus însă e ce a „reușit“ acest campionat suedez, în această săptămână europeană.

Patru echipe suedeze, toate eliminate!

În primul rând, trebuie spus că fotbalul suedez are o întrecere internă, în care meciurile încep, în luna mai, și se încheie, în luna noiembrie. Așadar, echipele suedeze sunt acum în plin campionat, aici urmând etapa a 20-a.

În ciuda acestui avantaj, comparativ cu alte grupări europene pentru care abia încep campionatele interne, echipele suedeze au avut o săptămână de coșmar, în Europa! Pe scurt, toate cele patru au fost eliminate! Iată ce s-a întâmplat cu ele:

*Malmo a fost eliminată de FC Copenhaga (Danemarca) în turul 3 preliminar Champions League și a picat în play-off-ul Europa League.

*Hacken a fost eliminată de Brann (Norvegia) în turul 3 preliminar Europa League și a coborât în play-off-ul Conference League.

*Hammarby a cedat în dubla cu Rosenborg (Norvegia) în turul 3 preliminar Conference League și a încheiat socotelile cu cupele europene.

*AIK a pierdut în fața celor de la Gyor (Ungaria) în turul 3 preliminar Conference League și a părăsit competițiile UEFA din acest sezon.

Hacken, o echipă mediocră în Suedia

Așadar, suedezii au rămas cu două formații în preliminariile cupelor europene: Malmo și Hacken.

Dacă prima formație e una importantă din campionatul intern și acum ocupă locul 5, la 13 puncte de liderul Mjallby, în schimb, Hacken, viitoarea adversară a CFR-ului, e o echipă mediocră. Dovadă și faptul că e doar pe 10 din 16 în Suedia, fără victorii în ultimele patru etape.

În cele 19 runde de până acum, Hacken a înregistrat următorul bilanț: 6 victorii, 5 remize, 8 înfrângeri, golaveraj: 26-33.

Așadar, Hacken poate fi catalogată oricum, numai o forță nu! Ceea ce înseamnă că echipa lui Dan Petrescu are o șansă imensă, de a prinde grupa de Conference League. Meciurile cu Hacken vor fi pe 21 august, în Suedia, și pe 28 august, la Cluj.

Echipa care va avansa în grupa de Conference League va fi răsplătită de UEFA cu un bonus de 3,170,000 de euro. La el, se vor adăuga următoarele sume:

*Market pool Conference League – 1,590,000 de euro (cu aproximație)

*Fiecare punct câștigat în grupa de Conference League – 133.000 de euro

