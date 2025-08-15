Retras în 2021, Cadu a bifat în perioada petrecută la Cluj 250 de apariții în toate competițiile, și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 30 de ori și a oferit, pe deasupra, și două pase decisive.



Din 2022 lucrează la Pacos Ferreira, echipă din Liga Portugal 2.



CFR Cluj, acasă la Cadu: ”E o mare plăcere! Mă bucur să vă revăd” / ”La Cluj am petrecut cele mai frumoase momente din carieră”



Joi seară, CFR Cluj a jucat împotriva lui Braga în Portugalia (0-2, 1-4 la general), meciul contând pentru returul din al treilea tur preliminar UEFA Europa League.



Cu această ocazie, oficialii lui CFR Cluj i-au făcut o vizită și lui Cadu, care a impresionat la echipa de pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” și care încă urmărește parcursul formației.



”Mă bucur că vă revăd! E o mare plăcere. Am petrecut nouă ani în România. Am jucat cu oameni care sunt acum în conducere. E o plăcere să stau aici.



Urmăresc tot timpul. Am văzut și meciul cu Braga din tur. Urmăresc mereu.



Nu mi-a lipsit nimic la Cluj. Tot ce am visat am făcut în România. Campionat, cupă, supercupă, Champions League. Am făcut 10 puncte în Champions League! Cele mai frumoase momente pe care le-am avut au fost în România.



Primul campionat câștigat la Cluj e cea mai frumoasă amintire pe care o am.



(n.r. Îți mai amintești meciul cu Braga de acum 13 ani?) Nu pot să-l uit niciodată!”, a spus Ricardo Cadu pentru CFR Cluj.



Pentru CFR Cluj urmează meciul cu FC Botoșani (duminică, 17 august, 18:30), apoi prima manșă cu Hacken (Suedia) din play-off-ul pentru calificarea în faza ligii din Europa League.

