Edward Iordanescu a asistat la SuperCupa Romaniei, insa nu a vorbit dupa meci! De ce a tacut fostul antrenor al CFR-ului

Edi Iordanescu a asistat la SuperCupa Romaniei, castigata de Universitatea Craiova, in fata fostei sale echipe.

Acesta nu a dorit sa vorbeasca dupa meci, desi jurnalistii l-au asaltat cu intrebari la final. El a recunoscut, in aceasta dimineata, de ce a refuzat sa vorbeasca dupa meciul pierdut de campioana Romaniei:

"Nu este foarte usor sa vorbesc. Profit de ocazia ca sunt aici si vreau sa spun ca i-am refuzat pe colegii tai, nu m-am simtit confortabil sa vorbesc. Imi cer scuze.

Recunosc ca nici acum nu imi este foarte usor sa vorbesc pentru ca s-a incheiat o colaborare foarte recent, am avut o perioada extraordinara pentru mine si pentru club, cu doua trofee.

Totusi, sunt amintiri proaspete de acolo si, in momentul de fata, este un alt inceput pentru echipa, cu alta conducere tehnica, cu Marius Sumudica si eu le urez bafta, dar nu mi-e usor sa comentez.

Nu e vorba de o rana, pentru ca au fost lucruri frumoase, dar nu am gasit calea pentru o continuitate. Au fost lucruri frumoase, dar acum e o noua perioada pentru ei. Am fost la meci pentru ca era un joc cu trofeul pe masa intre doua echipe care si anul acesta se vor lupta la titlu", a spus Edi Iordanescu, in direct la Digi Sport.