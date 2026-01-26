Radu Drăgușin a scăpat de accidentarea gravă care l-a ținut aproape 11 luni pe tușă, însă pare că greul n-a trecut nici acum pentru stoperul român.

Deși e disperat să joace, în mod constant, și a realizat că acest lucru e cam imposibil, la ora actuală, la Tottenham, Radu nu reușește „evadarea“. Nu încă! Despre transferul său, ba la Fiorentina, ba la RB Leipzig, ba la AS Roma se vorbește de peste două săptămâni. Dar Drăgușin e tot la Tottenham, unde joacă precum boxerii. Adică, câteva minute pe meci.

Presa franceză: „AC Milan preferă altceva“

Ultimul club care ar fi intrat în discuții pentru Drăgușin ar fi AC Milan, după cum Sport.ro a scris aici. Doar că, între timp, presa franceză a venit cu o altă variantă. De fapt, nu AC Milan s-ar fi interesat de Drăgușin, ci Tottenham l-ar fi oferit formației din Serie A!

„După negocieri nefinalizate cu AS Roma și cu Napoli, AC Milan a fost abordată de Tottenham. Potrivit Calciomercato, gruparea din Premier League a luat legătura cu AC Milan și a venit cu varianta cedării lui Drăgușin, în speranța de a găsi un cumpărător pentru un jucător cu un viitor incert, la Londra. Dar clubul din Lombardia, unde decide Max Allegri, preferă altceva. Pentru Milan, prioritară e aducerea unui fundaș experimentat. Și, de aceea, Drăgușin a fost lăsat în ceață. Italienii îl preferă pe Joe Gomez de la Liverpool. Chiar și așa Drăgușin speră, în continuare, la o revenire în Serie A (n.r. – la AS Roma), iar zilele care urmează îl pot scăpa de tristețea de la Londra“, a notat site-ul teamfootball.fr.

