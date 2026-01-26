Dezastrul de pe Arena Națională, unde Miculescu a deschis scorul rapid, dar ardelenii au întors partida prin Aliev, Korenica, Cordea și Biliboc, a provocat o reacție radicală din partea patronului. Vizibil afectat de parcursul catastrofal al echipei în acest început de an, cu înfrângeri pe linie în fața lui FC Argeș (0-1), Dinamo Zagreb (1-4) și CFR Cluj (1-4), Becali a transmis că nu mai este dispus să facă investiții în lot.



Absența lui Florin Tănase, marea problemă a campioanei



În viziunea latifundiarului, prăbușirea jocului a fost cauzată în mare parte de absența "decarului" său, Florin Tănase, jucător pe care îl consideră vital pentru mecanismul echipei. Totuși, dezamăgirea acumulată după rezultatele recente l-a făcut pe Becali să renunțe la obiectivele mărețe pentru acest sezon.



„Nu mai e nevoie de jucători. Era nevoie dacă noi câștigam meciul ăsta, aveam șanse la play-off, la campionat. Acum, să joace play-out. Nu mă mai interesează! Ce baraj din play-out... Asta e, vedem ce o să fie. Dacă nu e campionatul, pe mine nu mă interesează fotbalul. Echipa asta fără Tănase e ca un om fără creier, care este beat!”, a afirmat Gigi Becali la DigiSport.



În prezent, FCSB a fost depășită în clasament de rivalii din Gruia, iar situația echipei este una extrem de complicată, șansele de a mai prinde play-off-ul fiind, în momentul de față, la cum arată jocul campioanei, mai mult teoretice.

