Ape tulburi la CFR, dupa infrangerea din Supercupa! "M-a deranjat aceasta atitudine. Nu au fost asa de ambitionati"

CFR a pierdut Supercupa la penalty-uri in fata celor de la CSU Craiova.

Formatia antrenata de Marius Sumudica a inceput sezonul cu dreptul, invingand pe Borac Banja Lucka cu 3-1 in prima mansa a primului tur de calificare in Champions League, insa in a doua partida a sezonului, acestia s-au recunoscut invinsi, la penalty-uri, de CSU Craiova, in Supercupa Romaniei. Stefan Gadola, unul dintre actionarii echipei, s-a declarat deranjat de atitudinea fotbalistilor la meciul cu oltenii.

"Pai sa nu luam in considerare meciurile din cantonament. Am avut acum doua meciuri care spun ca au fost total diferite. Cu Banja Luka, a fost un meci foarte bun. Pacat ca am ratat asa multe ocazii, chiar credeam ca facem 3-0 la pauza. Am primit un gol, am zis ca lasa, dar puteam face 4-0 ca sa fie linistitor pentru mine. In Supercupa a fost un meci in care jucatorii nu au fost asa de ambitionati.



Da, m-a deranjat aceasta atitudine. Am inteles ca a fost foarte cald, asa mi-au zis jucatorii, si ca s-au conservat pentru meciul de azi. Curgea apa de pe ei. Si la Banja Luka va fi caldut. Stiti care e diferenta? Jucam marti, vineri, duminica, etc, ceea ce nu prea a fost in urma cu cativa ani. Sunt meciuri multe, 3 meciuri importante intr-o saptamana. Principalul nostru obiectiv e sa ne calificam mai departe in Champions League, asta e o dorinta a actionariatului. Sa facem tot posibilul. Ar fi parca o necesitate si vorbim de Romania.

De foarte mult timp nu am mai avut echipe aici. Sumudica e ambitios si sper sa faca o figura frumoasa. Asta e obiectuvul principal si asta am trasmis. Supercupa era bine daca o luam, dar daca asa a fost, asta e. 11 metri e 11 metri. Am vazut si finala EURO, parca m-as duce pe ideea sa jucam pana la primul gol marcat, parca era mai corect. La 11 metri sunt emotii, oboseala, inspiratie sau nu. Jucatorii parca s-au lasat, asa, ca parca asteptau sa bata 11 metri. Asta e o parere personala. Dar noi ne dorim in Champions League", a spus Stefan Gadola, la Digisport.